Modric e il Milan: ufficiale il rinnovo fino al 2027. In arrivo anche quello di Camardamilan
Il croato ha prolungato il suo contratto con i rossoneri per un'ulteriore stagione. "Sono felice di restare, credo molto in questo progetto che mi motiva", ha dichiarato il centrocampista. Non solo Modric, anche Camarda è arrivato a Casa Milan per il rinnovo fino al 2031
Ora è ufficiale: Luka Modric resta al Milan e rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo settimane di trattative, con il corteggiamento dei rossoneri che va avanti dalla sconfitta il 24 maggio nell'ultima giornata della scorsa Serie A contro il Cagliari, il croato ha deciso di continuare per un'altra stagione.
Modric: "Credo molto nel progetto Milan, mi motiva"
Dopo l'annuncio del rinnovo per un'ulteriore stagione in rossonero, Luka Modric ha rilasciato le sue prime dichiarazioni post firma: "Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto sin dal primo giorno. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspetta una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l'ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, forza Milan sempre!"
Anche Camarda pronto al rinnovo
Non solo Luka Modric. Anche Francesco Camarda è arrivato a Casa Milan per il rinnovo del proprio contratto fino al 30 giugno 2031. “Sono molto contento”, ha dichiarato l'attaccante, per poi firmare una maglia a un tifoso che lo aspettava prima di entrare nella sede rossonera.