Il croato ha prolungato il suo contratto con i rossoneri per un'ulteriore stagione. "Sono felice di restare, credo molto in questo progetto che mi motiva", ha dichiarato il centrocampista. Non solo Modric, anche Camarda è arrivato a Casa Milan per il rinnovo fino al 2031

Modric: "Credo molto nel progetto Milan, mi motiva"

Dopo l'annuncio del rinnovo per un'ulteriore stagione in rossonero, Luka Modric ha rilasciato le sue prime dichiarazioni post firma: "Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto sin dal primo giorno. Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa. Ci aspetta una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l'ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, forza Milan sempre!"