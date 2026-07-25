Intervenuto a margine della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival, il direttore sportivo dell'Inter ha parlato del mercato nerazzurro: "C'è sicuramente un interessamento per Cristian Romero, che stiamo manifestando al giocatore e al club". Sul sostituto di Dumfries: "Non c'è un nome, ci sono delle valutazioni che stiamo facendo. Pavard? Vediamo se resterà, sono valutazioni che faremo più avanti"
"Penso che l'Inter non si sia mai nascosta, noi cerchiamo sempre di fare il massimo", parola di Piero Ausilio dalla 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival. Il direttore sportivo nerazzurro, a margine dell'evento, ha poi parlato di mercato e in particolare di Cristian Romero del Tottenham: "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe ma sicuramente c'è interesse, vediamo". Poi sul sostituto di Denzel Dumfries ha aggiunto: "Non c'è un nome, ci sono delle valutazioni che stiamo facendo. Purtroppo Khalaili ha avuto questo problema e ci ha un po' rallentato però fa parte del calcio. Poi ci si dimentica che siamo ancora a fine luglio e manca più di un mese alla fine del calciomercato. Noi abbiamo tutta la tranquillità e serenità per trovare piano piano quello che è il progetto e il giocatore giusto per le nostre necessità". E su Benjamin Pavard: "Vediamo se resterà, sono valutazioni che faremo più avanti, ripeto siamo all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Ci sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa meglio di altri. Davanti, per esempio, abbiamo quattro attaccanti fortissimi. Quindi non penso ci saranno cambiamenti".
Da Lautaro a Pirlo Ct: le parole di Ausilio
A proposito di attaccanti, Ausilio ha parlato anche di Lautaro Martinez: "Lo sento spesso. Ovviamente è deluso per come è andata la finale ma è altrettanto motivato a rientrare e fare da subito bene nel suo club. Lui è capitano dell'Inter, lo sento molto motivato. Ora è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia e presto si unirà alla squadra e farà le grandi cose che ha sempre fatto e a cui ci ha abituati". Poi su Andrea Pirlo come possibile nuovo Ct della Nazionale: "Penso che la carriera di Pirlo parla da sé. Poi mi fido del presidente, di Maldini e di Leonardo. Sono persone che capiscono di calcio. Pirlo, ripeto, ha uno spessore tale per cui in questo momento tutti dobbiamo pensare al bene della Nazionale ed essere tutti tifosi della Nazionale senza pensare possa andare bene o male. Dobbiamo pensare di dare tutti un contributo e andare in un'unica direzione, cioè verso il bene della Nazionale con Pirlo Ct, se sarà lui. Io oggi ho viaggiato e non so se è ufficiale o no, quindi leggo anche io i giornali e sento le cose, se sarà lui sarà messo nelle condizioni migliori per lavorare".