"Penso che l'Inter non si sia mai nascosta, noi cerchiamo sempre di fare il massimo", parola di Piero Ausilio dalla 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival. Il direttore sportivo nerazzurro, a margine dell'evento, ha poi parlato di mercato e in particolare di Cristian Romero del Tottenham: "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe ma sicuramente c'è interesse, vediamo". Poi sul sostituto di Denzel Dumfries ha aggiunto: "Non c'è un nome, ci sono delle valutazioni che stiamo facendo. Purtroppo Khalaili ha avuto questo problema e ci ha un po' rallentato però fa parte del calcio. Poi ci si dimentica che siamo ancora a fine luglio e manca più di un mese alla fine del calciomercato. Noi abbiamo tutta la tranquillità e serenità per trovare piano piano quello che è il progetto e il giocatore giusto per le nostre necessità". E su Benjamin Pavard: "Vediamo se resterà, sono valutazioni che faremo più avanti, ripeto siamo all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Ci sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa meglio di altri. Davanti, per esempio, abbiamo quattro attaccanti fortissimi. Quindi non penso ci saranno cambiamenti".