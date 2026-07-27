Qui tutta la giornata live di lunedì 27 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
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Calciomercato, le news di oggi
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Italia, Pirlo non sarà Ct della Nazionale: Maldini e Leonardo potrebbero dimettersi
Tutte le news live sul futuro della panchina dell'Italia dopo il no a Pirlo. Maldini e Leonardo potrebbero dimettersi
Pirlo: 'Non sarò ct dell'Italia'. E ora, che sucecde? La giornata LIVEVai al contenuto
Jack Harrison ai New England Revolution
Dopo aver salutato la Fiorentina, in cui ha giocato in prestito nella seconda metà della stagione scorsa, l'attaccante inglese si trasferisce in Mls: è ufficialmente un nuovo giocatore del New England Revolution. Contratto fino al 2030 da Designated Player (meglio noto in Italia come "Beckahm rule"), ovvero il cui stipendio potrà sforare il salary budget del campionato americano
Pirlo: "Ringrazio Maldini e Leonardo, mi rammarica che una scelta sportiva abbia assunto un carattere politico"
Andrea Pirlo risponde sui social a coloro che in queste ore hanno chiesto di non procedere con sua possibile nomina a ct dell'Italia a causa dei suoi legami con la Russia: "Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio. Ritengo però doveroso chiarire alcuni aspetti. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l’amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre".
Gli acquisti ufficiali in Serie B
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Padova, attesa per le visite mediche di Zuelli e Carissoni
In giornasta si svolgeranno le visite mediche di Zuelli e Carissoni con il Padova