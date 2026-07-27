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Inter, Stones ha detto sì: pronto un contratto biennale per il difensore

Calciomercato

John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare l'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione

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L'Inter è vicina a John Stones. Il difensore inglese ha dato il proprio ok verbale al trasferimento in nerazzurro ed è pronto a diventare un rinforzo per la squadra di Cristian Chivu che cercava un innesto in difesa in vista della prossima stagione. Le parti devono ancora formalizzare gli ultimi dettagli dell'intesa, ma la volontà del giocatore è chiara e l'operazione è ormai ben avviata.

Firmerà un biennale da 4 milioni

Stones arriverebbe a parametro zero dopo la conclusione della sua esperienza con il Manchester City. Il centrale inglese si è svincolato lo scorso 30 giugno, chiudendo dopo dieci stagioni con i Citizens. L'accordo prevede un contratto di due anni con un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione. Le visite mediche non sono ancora state programmate, in attesa di formalizzare gli ultimi passaggi burocratici.

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