Qui tutta la giornata live di martedì 28 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Roma, Castro è in città e oggi fa le visite
- Visite mediche anche per Dovbyk con il Bologna
- Inter, Stones ha detto sì: pronto un biennale
- Milan, per Leao emissari del Fenerbahce in città. Sul portoghese anche il Galatasaray
- Intanto Diawara oggi in città per visite e firma
- Torino, fatta per Comuzzo dalla Fiorentina
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Inter, c'è il sì di Stones: pronto un biennale per il difensore
John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare l'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione
Intanto i rossoneri chiudono un colpo: oggi le visite di Diawara
Il Milan ha chiuso l'affare con il Troyes per Sankhoun Diawara, difensore centrale classe 2006: trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese è atteso in città in queste ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto a Casa Milan
Milan, per Leao emissari del Fenerbahce in città. Piace anche al Gala
Interesse turco per Rafael Leao, il quale futuro pare sempre più lontano dal Milan. Nella giornata di martedì 28 luglio emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi
Milan, emissari del Fenerbahce in città per trattare LeaoVai al contenuto
Visite mediche anche per Dovbyk con il Bologna
Artem Dovbyk, invece, farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Oggi in programma le visite mediche anche dell'attaccante ucraino
E oggi sosterrà le visite mediche
La Roma ha chiuso l'operazione con il Bologna per 35 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Nella giornata di oggi Castro sosterrà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con il club giallorosso
Roma, Castro è arrivato in città: l'accoglienza dei tifosi
Santiago Castro è arrivato a Roma. Nelle scorse ore lo sbarco nella Capitale del nuovo attaccante giallorosso. Nel VIDEO tutto l'entusiasmo dei tifosi per il suo arrivo