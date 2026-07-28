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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di martedì 28 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Inter, c'è il sì di Stones: pronto un biennale per il difensore

John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare l'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione

Intanto i rossoneri chiudono un colpo: oggi le visite di Diawara

Il Milan ha chiuso l'affare con il Troyes per Sankhoun Diawara, difensore centrale classe 2006: trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese è atteso in città in queste ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto a Casa Milan

Milan, per Leao emissari del Fenerbahce in città. Piace anche al Gala

Interesse turco per Rafael Leao, il quale futuro pare sempre più lontano dal Milan. Nella giornata di martedì 28 luglio emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi

Milan, emissari del Fenerbahce in città per trattare Leao

Milan, emissari del Fenerbahce in città per trattare Leao

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Visite mediche anche per Dovbyk con il Bologna

Artem Dovbyk, invece, farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Oggi in programma le visite mediche anche dell'attaccante ucraino

E oggi sosterrà le visite mediche

La Roma ha chiuso l'operazione con il Bologna per 35 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Nella giornata di oggi Castro sosterrà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con il club giallorosso

Roma, Castro è arrivato in città: l'accoglienza dei tifosi

Santiago Castro è arrivato a Roma. Nelle scorse ore lo sbarco nella Capitale del nuovo attaccante giallorosso. Nel VIDEO tutto l'entusiasmo dei tifosi per il suo arrivo

Calciomercato: Altre Notizie

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milan

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Milan, fatta per Diawara: a breve le visite

Calciomercato

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Stones ha detto sì all'Inter: pronto un biennale

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Comuzzo al Torino, prestito con diritto riscatto

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Roma-Castro, a breve le visite. Dovbyk in prestito

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Raggiunto l'accordo con il Bologna per il trasferimento di Santiago Castro. Operazione da 35...
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