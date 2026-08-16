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Roma-Rodrigo Mora, trattativa ancora aperta: si cerca l'intesa

Calciomercato

Nonostante i problemi dei giorni scorsi, la trattativa tra Roma e Porto per Rodrigo Mora non è mai terminata e nelle ultime ore le parti in causa stanno trattando con fiducia alla ricerca dell'intesa finale. La formula resta quella di un acquisto da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita, a cui andranno aggiunti dei bonus

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Resta aperta la trattativa tra Roma e Porto per Rodrigo Mora. Alcuni giorni fa l'operazione sembrava ormai chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato, però poi il club portoghese ha avanzato nuove richieste. Uno stallo che ha portato a un botta e risposta tra l'avvocato del giocatore e l'allenatore del Porto Farioli, ma che non ha mai fermato la trattativa con i giallorossi. Jorge Mendes e la Roma sono al lavoro anche in questi minuti per cercare una quadra e le parti continuano a trattare con fiducia alla ricerca dell'intesa finale. La base dell'accordo resta quella di 25 milioni con il 50% sulla futura rivendita, a cui andranno aggiunti altri bonus. Nell'operazione potrebbe essere presente ancora un'opzione per togliere la clausola rescissoria a fronte del pagamento di altri 25 milioni. Anche per questo gli altri nomi nella lista dei giallorossi, come Malick Fofana del Lione, non sono mai stati approfonditi.

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Nel frattempo la Roma continua a lavorare anche su Luis Henrique dell'Inter. Il giocatore nei giorni scorsi ha dato l'ok al trasferimento e i giallorossi, dopo Mora, dovrebbero affondare il colpo con i nerazzurri.

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