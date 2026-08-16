Roma-Rodrigo Mora, trattativa ancora aperta: si cerca l'intesa

Nonostante i problemi dei giorni scorsi, la trattativa tra Roma e Porto per Rodrigo Mora non è mai terminata e nelle ultime ore le parti in causa stanno trattando con fiducia alla ricerca dell'intesa finale. La formula resta quella di un acquisto da 25 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita, a cui andranno aggiunti dei bonus
Resta aperta la trattativa tra Roma e Porto per Rodrigo Mora. Alcuni giorni fa l'operazione sembrava ormai chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato, però poi il club portoghese ha avanzato nuove richieste. Uno stallo che ha portato a un botta e risposta tra l'avvocato del giocatore e l'allenatore del Porto Farioli, ma che non ha mai fermato la trattativa con i giallorossi. Jorge Mendes e la Roma sono al lavoro anche in questi minuti per cercare una quadra e le parti continuano a trattare con fiducia alla ricerca dell'intesa finale. La base dell'accordo resta quella di 25 milioni con il 50% sulla futura rivendita, a cui andranno aggiunti altri bonus. Nell'operazione potrebbe essere presente ancora un'opzione per togliere la clausola rescissoria a fronte del pagamento di altri 25 milioni. Anche per questo gli altri nomi nella lista dei giallorossi, come Malick Fofana del Lione, non sono mai stati approfonditi.
Leggi anche
Perché la Roma cerca uno come Mora a tutti i costi
Le ultime novità su Luis Henrique
Nel frattempo la Roma continua a lavorare anche su Luis Henrique dell'Inter. Il giocatore nei giorni scorsi ha dato l'ok al trasferimento e i giallorossi, dopo Mora, dovrebbero affondare il colpo con i nerazzurri.