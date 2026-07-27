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Roma, fatta per Castro: operazione da 35 milioni. Dovbyk in prestito al Bologna

Calciomercato

Raggiunto l'accordo con il Bologna per il trasferimento di Santiago Castro. Operazione da 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Artem Dovbyk, invece, farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto

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Tutto fatto per il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. L'attaccante argentino si trasferirà in giallorosso per 35 milioni di euro più il 10% della rivendita, mentre Artem Dovbyk andrà in prestito con diritto di riscatto al Bologna. I due club hanno trovato l'accordo e ora andranno soltanto firmati i documenti. Determinante la volontà del classe 2004 di trasferirsi nella Capitale, così come la presenza dell'attaccante ucraino nell'affare. Una trattativa lampo che ha fatto contente tutte le parti coinvolte. Il Bologna, infatti, aveva necessità di fare una cessione in una stagione senza coppe così da equilibrare il bilancio, lo ha venduto alle proprie condizioni e ora potrà trattenere Jonathan Rowe, mentre la Roma è riuscita a prendere l'attaccante di cui aveva bisogno.

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