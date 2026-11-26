Carlos Augusto ha prolungato il proprio contratto con l'Inter per altri tre anni, ovvero fino al 2031. "Sono contento, aspettavo da tanto questo rinnovo. Ripagherò la fiducia nel miglior modo possibile", ha detto il brasiliano dopo la firma nella sede nerazzurra

Dopo una lunga trattativa, Carlos Augusto ha firmato il rinnovo con l’Inter. Il suo contratto era in scadenza il 30 giugno 2028, ma nel corso dell’incontro avuto nella sede nerazzurra giovedì 26 novembre il brasiliano ha prolungato il proprio contratto fino al 2031, quindi per altre tre stagioni. "Sono contento, aspettavo da tanto questo rinnovo. Ripagherò la fiducia nel miglior modo possibile", ha detto Carlos Augusto all'uscita dalla sede del club. "L'obiettivo era fargli riconoscere un nuovo status, meritato con grandi prestazioni. Nessuno può fare a meno di lui", ha aggiunto Giuseppe Riso, agente del calciatore.