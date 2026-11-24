Il direttore sportivo del Napoli nel pre partita della partita di Champions League contro il Manchester City sul futuro di De Bruyne: "Ha contratto sino a fine stagione, siamo tranquilli". Su McTominay: "Incontro con l'agente? Abbiamo bevuto solo un caffè e parlato non solo di calcio"

Le parole del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna a 'Sky Sport' prima della sfida di Champions League contro il Manchester City: "De Bruyne è un nostro calciatore, ha ancora un contratto sino a fine stagione e poi c'è un'opzione. Il mercato sappiamo come è, può succedere di tutto, siamo tranquilli e vedremo. McTominay? Con l'agente abbiamo bevuto semplicemente un caffè. Ma abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio. Zirkzee? Ci sono tanti giocatori forti qui a Manchester, sia nel City che nello United".