Seconda puntata della rubrica dei colpi più costosi di sempre per nazionalità: oggi tocca gli argentini. Tra di loro è proprio all'uomo mercato Di Maria che spetta il ruolo di "capitano"di questa speciale classifica, vista la sua presenza per ben tre volte in top 20 (e due sul podio!). Chi c'è con lui? Scopriamolo attraverso i dati del portale Transfermarkt

LA PRIMA PUNTATA: GLI ITALIANI PIÙ CARI DI SEMPRE