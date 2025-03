Igli Tare è in pole per il ruolo di prossimo direttore sportivo del Milan . Lo scorso venerdì, a Londra, ci sono stati degli incontri tra la società e lui (e poi anche con gli altri candidati) ma attualmente l'ex dirigente della Lazio è vicino al traguardo, in attesa che la scelta sia definitiva e formalizzata. Con lui resterebbe anche Moncada visti gli ottimi rapporti che hanno.

Gli altri profili

Tra gli altri nomi c'era quello di Berta che ha preferito invece la sfida in Premier nonostante il corteggiamento del Milan e in settimana dovrebbe chiudere con l'Arsenal. Paratici, invece, che venerdì aveva incontrato Cardinale e Ibra è intenzionato a restare anche lui in Premier: non solo il Tottenham, vanta anche altre richieste.