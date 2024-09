L’analisi con i dati Transfermarkt vuole rispondere a una domanda: le attuali rose di A valgono più o meno di quanto sono state pagate? Ovviamente per calcolare quanto sia costata una rosa è stata fatta la somma dei prezzi dei cartellini dei singoli giocatori, escludendo dunque gli ingaggi (che spesso "pesano" nel caso dei parametri zero), ma ne nasce comunque una classifica per differenza costo-valore attuale in cui non mancano le sorprese