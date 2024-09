Prima pausa nazionali in questa stagione 2024/25: le squadre di Serie A vedono partire tanti dei propri calciatori convocati dalle rappresentative dei rispettivi Paesi. Nations League per gli europei, qualificazioni Mondiali, qualificazioni alla Coppa D'Africa e amichevoli internazionali per tutti gli altri.

Ecco tutti i convocati squadra per squadra