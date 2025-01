Operazione ai dettagli tra i bianconeri e il Vitoria Guimaraes per Alberto Costa, terzino portoghese del 2001 che sarà a Torino nelle prossime ore. Affare da 12 milioni di euro più 2 di bonus facilmente raggiungibili, contratto da 500mila euro per 4 o 5 anni. Ma la Juve cerca un altro difensore, se non due, anche per la prossima risoluzione con Danilo: col Benfica che continua a fare muro per Antonio Silva, la prima scelta è Araujo del Barcellona. Non c’è apertura neanche da parte degli spagnoli quindi Juve pronta a tornare su Tomori, che nel frattempo però con Conceiçao ha ritrovato il posto da titolare. Il punto sul mercato nel video con Gianluca Di Marzio CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI L