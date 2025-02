Non trattiene le lacrime all'uscita da Milanello Davide Calabria: 18 anni in rossonero, la fascia da capitano indossata negli ultimi tempi e ora il passaggio al Bologna. Prima di andare via dice: "E' dura, mi mancherà tutto ma sono contento di quello che ho vissuto qui. Gli ultimi giorni sono stati difficili, come lasciarsi con la moglie"

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE