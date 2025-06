In attesa di ufficializzare Gasperini in panchina, la nuova Roma si guarda in giro e vuole regalarsi almeno un altro attaccante. Anche se le valutazioni sono solo all’inizio da parte del club giallorosso, ci sono diversi nomi che la dirigenza sta tenendo d’occhio. Uno è Josh Sargent, attaccante del Norwich e della Nazionale Usa: 25 anni, ha segnato 15 gol in 32 partite nell’ultima stagione in Championship (la B inglese). Il secondo attaccante che la Roma sta valutando è Nick Woltemade, 17 gol stagionali (di cui 12 in Bundes) con lo Stoccarda: classe 2002, è alto 1 metro e 98 ed è stato convocato da Nagelsmann per le Final Four di Nations League

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE