Regna l'incertezza in questo momento per capire chi siederà sulle panchine di Serie A nella prossima stagione. In pochi, al momento, sono infatti gli allenatori certa della conferma, con tante big pronte a cambiare guida: ecco la situazione delle 19 squadre (la 20^ uscirà dallo spareggio playoff Spezia-Cremonese)