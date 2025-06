Dopo la risoluzione consensuale con Palladino, i viola sono al lavoro per individuare il nuovo allenatore. Si pensa al ritorno di Pioli, attualmente all'Al-Nassr che fa muro perché non vuole perderlo. Si valutano anche i profili di Farioli e Gilardino così come Vieira, che tuttavia sta trattando il rinnovo col Genoa

Chiusa la parentesi Raffaele Palladino, allenatore che si era dimesso prima di ufficializzare la risoluzione consensuale del contratto insieme al club, la Fiorentina è al lavoro per la panchina del futuro. Diversi i nomi tra i pensieri dei viola tra i quali c'è quello di Stefano Pioli, che a Firenze aveva giocato (dal 1989 al 1995) e allenato dal 2017 al 2019. Si tratterebbe di un ritorno ma la pista è complicata per l'attuale allenatore dell'Al-Nassr, club arabo che fa muro perché non vorrebbe perderlo. In Arabia Saudita dall'anno scorso, Pioli guadagna 12 milioni di euro.