Marotta: "Chivu ha i valori necessari per vincere"

Il presidente dell'Inter ha parlato a Sky del nuovo allenatore nerazzurro a margine della presentazione del nuovo libro di Vito Cozzoli 'L'anima sociale e industriale dello sport': "Proviamo orgoglio per aver regalato un nome storico dell'Inter nel ruolo di allenatore. Chivu racchiude tanti valori necessari per raggiungere determinati obiettivi sportivi, quindi siamo soddisfatti e fiduciosi. Quali obiettivi? I soliti, giocare le competizioni per vincerle. Sul mercato vogliamo ringiovanire la rosa e costruire una squadra competitiva"

MAROTTA: "SODDISFATTI PER L'ARRIVO DI CHIVU"