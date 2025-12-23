Milan, giornata di visite per Fullkrug: l'ufficialità il 2 gennaio. Avrà la numero 9

Milan, giornata di visite per Fullkrug: l'ufficialità il 2 gennaio. Avrà la numero 9Calciomercato
Niclas Füllkrug, dopo aver completato le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà ufficialmente al Milan. L’ufficialità del trasferimento dell'attaccante, che arriva dal West Ham in prestito gratuito fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, arriverà solo il 2 gennaio, il giorno della partita contro il Cagliari. Nella giornata di domani (la vigilia di Natale) completerà l’iter burocratico e firmerà per avere un nullaosta dal West Ham per allenarsi dal 26 dicembre fino al 2. Allegri potrà averlo già a disposizione per il primo match del 2026 grazie a una deroga della FIGC. Il tedesco indosserà la maglia numero 9
