Fullkrug questa sera arriverà in Italia per iniziare la sua nuova avventura con il Milan. L'attaccante sarà a disposizione di Allegri già per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio, giorno dell'apertura del mercato invernale. Il tutto è reso possibile da una deroga della Figc che permetterà ai due club impegnati nell'anticipo di schierare i nuovi acquisti, così da non essere penalizzati rispetto alle altre squadre che scenderanno in campo il 3 gennaio

Niclas Fullkrug è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Milan. Il West Ham ha accettato la proposta dei rossoneri sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro, con l'attaccante che questa sera (lunedì 22 dicembre) arriverà in Italia. Il classe 1993 sarà a disposizione di Massimiliano Allegri già per la trasferta di Cagliari in programma il 2 gennaio alle 20.45.

Fullkrug al Milan, debutto già con il Cagliari? Fullkrug potrebbe debuttare già contro il Cagliari grazie a una deroga della Figc. Venerdì 2 gennaio aprirà il calciomercato invernale e sarà possibile depositare i contratti in Lega. Per questo motivo - a causa dei tempi tecnici ristretti - inizialmente le due squadre non avrebbero potuto schierare i nuovi acquisti nell'anticipo del venerdì sera. Tuttavia, su richiesta della Lega Calcio, la Figc ha concesso una deroga ad hoc così da non "penalizzare" Cagliari e Milan rispetto agli altri club di Serie A che scenderanno in campo da sabato 3 gennaio in poi.

Il dispositivo Figc La deroga, ovviamente, riguarda solamente le due squadre che scenderanno in campo il 2 gennaio. Nel dispositivo pubblicato dalla Figc è spiegato che "ritenuta condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Serie A", si autorizza "limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, l'utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara".