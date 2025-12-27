Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Chivu elogia Aleksandar Stankovic: "Ha il nerazzurro nel sangue, lo seguiamo con interesse

INTER

Nella conferenza alla vigilia di Atalanta-Inter, Cristian Chivu ha parlato anche di un ex nerazzurro che intriga tantissimo i tifosi. L’allenatore ha elogiato Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 ed ex capitano dell’Inter Primavera proprio con il romeno in panchina, protagonista di una buona stagione al Bruges. "Sono il suo primo tifoso, insieme a papà Dejan", ha detto Chivu, che sul possibile ritorno del giocatore in futuro ha aggiunto: "Lo seguiamo con interesse, è nato con i colori nerazzurri nel sangue". Ricordiamo che l’Inter detiene un diritto di recompra fissato a 23 milioni di euro nell’estate del 2026 e a 25 milioni in quella successiva

INTER, LA CONFERENZA DI CHIVU

TAG:

Prossimi Video

Juve, si lavora su rinnovo Yildiz. Per McKennie...

Calciomercato

Castellanos dalla panca in Udinese-Lazio: indizio mercato?

Calciomercato

Flamengo su Castellanos: a Udine dalla panchina

Calciomercato

Chivu elogia Stankovic jr: "Lo seguiamo con interesse".VIDEO

INTER

Maignan-Milan, il punto sul rinnovo: come stanno le cose

Calciomercato

Lazio, Tavares può partire: i possibili sostituti

Calciomercato