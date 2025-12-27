Nella conferenza alla vigilia di Atalanta-Inter, Cristian Chivu ha parlato anche di un ex nerazzurro che intriga tantissimo i tifosi. L’allenatore ha elogiato Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 ed ex capitano dell’Inter Primavera proprio con il romeno in panchina, protagonista di una buona stagione al Bruges. "Sono il suo primo tifoso, insieme a papà Dejan", ha detto Chivu, che sul possibile ritorno del giocatore in futuro ha aggiunto: "Lo seguiamo con interesse, è nato con i colori nerazzurri nel sangue". Ricordiamo che l’Inter detiene un diritto di recompra fissato a 23 milioni di euro nell’estate del 2026 e a 25 milioni in quella successiva

INTER, LA CONFERENZA DI CHIVU