Le parole nel pre-gara del presidente dell'Inter: "Conte è un bravo allenatore e comunicatore, sa distrarre l'attenzione. Il favorito è il Napoli perché è campione uscente, ha confermato l'organico con innesti importanti e ha continuità tecnica perché è l'unica con lo stesso allenatore. Noi abbiamo modificato un po' il modello, abbiamo fatto investimenti sui giovani, ma ce la giocheremo tutti fino in fondo. Frattesi? Il suo comportamento disciplinare è stato esemplare in questi anni, quello che diceva Chivu non era riferito a questo: se uno non gioca con continuità può pensare a delle alternative, noi non vogliamo trattenere nessuno ma lui non ha manifestato la volontà di andare via. Siamo all'inizio del mercato, avremo modo di confrontarci con lui. Guarderemo ciò che il mercato offre, ma Palestra non è un nostro obiettivo, è inutile avventurarsi su strade che non portano a nulla"