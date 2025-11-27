Si va al riposo sullo 0-0 tra Atalanta e Inter
Atalanta-Inter, il risultato in diretta LIVE
La sfida di Bergamo chiude la domenica di Serie A. In avvio pericoloso Akanji, poi ci provano anche Luis Henrique e Thuram. Prima della mezz'ora Carnesecchi para su Lautaro, al 35' segna Thuram ma è annullato per offside. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Cosa è successo nel primo tempo
Nessun gol, ma l'Inter ha avuto tante occasioni per sbloccarla nei primi 45 minuti. A partire dal tentativo in avvio di Akanji, sugli sviluppi di un corner, poi il diagonale fuori di Luis Henrique e le parate di Carnesecchi su Thuram e Lautaro. Al 35' il francese aveva trovato la rete, ma il fuorigioco del Toro ha invalidato il possibile vantaggio. Lato Atalanta, invece, non si contano tiri verso Sommer. Si ripartirà dallo 0-0!
45' - Un minuto di recupero
44' - Ci avviciniamo all'intervallo, risultato bloccato
L'Atalanta non ha ancora effettuato un tiro nello specchio in questa partita
41' - Cross interessante di Zalewski dalla sinistra, non arrivano di un soffio all'appuntamento col pallone in area prima Scamacca e poi Pasalic
39' - L'Inter non si ferma e continua ad attaccare per cercare di sbloccare l'incontro prima dell'intervallo
Gol annullato a Thuram
35' - Si resta sullo 0-0! L'attaccante francese aveva segnato un bel gol incrociando col destro, ma il Var punisce la posizione irregolare di Lautaro, autore dell'assist
33' - Azione personale sulla destra di Zappacosta che si conclude con un brutto destro, fuori dall'area, che finisce nettamente lontano dallo specchio
31' - Mezz'ora di gioco: tante opportunità per l'Inter negli ultimi minuti, ma il punteggio non si sblocca
28' - Barella! L'offensiva nerazzurra prosegue sugli sviluppi di un corner, il tiro da fuori del centrocampista che finisce a lato non di molto
27' - Occasione per Lautaro! Grande giocata dell'argentino che supera in slalom i difensori avversari, poi il mancino debole dalla lunetta su cui Carnesecchi non è irresistibile ma evita la rete
Nicolò Barella ha creato 41 occasioni in questa stagione, più di ogni altro giocatore in Serie A
25' - Tentativo dalla lunga distanza anche di Calhanoglu: rasoiata col destro, palla fuori
23' - Thuram ci prova! L'attaccante parte dal lato mancino, rientra sul destro e cerca il tiro a giro dal limite ma Carnesecchi respinge
22' - Luis Henrique! Un rimpallo favorisce l'esterno che prova a incrociare col destro, ma la palla termina ampiamente a lato
21' - Recupero dell'Inter nella propria metà campo e subito capovolgimento di fronte, con Lautaro che viene subito murato sul mancino tentato in area
19' - Kolasinac arriva in ritardo sulla giocata di Barella e diventa il primo ammonito dell'incontro
17' - Tentativo complicato di Ederson al volo, dopo una respinta della difesa nerazzurra, ma il suo destro dalla distanza termina largo
15' - Se ne è andato il primo quarto d'ora: si resta sullo 0-0
12' - Partita che resta molto intensa, spinge in particolare l'Inter in questa fase
9' - Dal corner viene liberato al tiro in area Akanji, decisiva la deviazione di Kolasinac che 'sporca' ancora in calcio d'angolo e salva i suoi
8' - Buon inserimento di Zielinski che penetra in area e appoggia in mezzo, dopo una leggera spinta di De Roon, interviene Ederson a mettere in angolo
7' - Prima offensiva dell'Atalanta: Ederson non tira nonostante un po' di spazio da fuori, poi arriva il cross a rientrare ma la difesa ospite allontana
4' - Partenza molto aggressiva dell'Inter, ma l'Atalanta cerca di rispondere alla pari con grande ritmo
Squadre in campo
Entrano sul terreno di gioco Atalanta e Inter: la partita sta per cominciare!
Atalanta-Inter, arbitra La Penna
La terna arbitrale al completo:
- Arbitro: La Penna
- Assistenti: Berti - Perrotti
- IV: Rapuano
- VAR: Abisso
- AVAR: Manganiello
Atalanta-Inter, quanti incroci di mercato
Tanti gli intrecci extra campo, soprattutto negli ultimi mesi, tra le due squadre.
Da Lookman a Zalewski e (forse) Palestra: gli incroci di mercato sull'asse Atalanta-InterVai al contenuto
11 punti tra le due squadre
L'Atalanta vuole proseguire la sua risalita, l'Inter (che ha una gara da recuperare) con una vittoria tornerebbe in testa.
Serie A, la classifica aggiornataVai al contenuto
Marotta: "Conte? Il favorito allo scudetto è il Napoli"
Le parole nel pre-gara del presidente dell'Inter: "Conte è un bravo allenatore e comunicatore, sa distrarre l'attenzione. Il favorito è il Napoli perché è campione uscente, ha confermato l'organico con innesti importanti e ha continuità tecnica perché è l'unica con lo stesso allenatore. Noi abbiamo modificato un po' il modello, abbiamo fatto investimenti sui giovani, ma ce la giocheremo tutti fino in fondo. Frattesi? Il suo comportamento disciplinare è stato esemplare in questi anni, quello che diceva Chivu non era riferito a questo: se uno non gioca con continuità può pensare a delle alternative, noi non vogliamo trattenere nessuno ma lui non ha manifestato la volontà di andare via. Siamo all'inizio del mercato, avremo modo di confrontarci con lui. Guarderemo ciò che il mercato offre, ma Palestra non è un nostro obiettivo, è inutile avventurarsi su strade che non portano a nulla"
Percassi: "Palestra? Ad oggi di concreto non c'è nulla"
Le parole nel pre-partita dell'Ad dell'Atalanta: "Il calcio è fatto di scelte, c'è stato un momento della stagione in cui con Juric avevamo bisogno di nuovo entusiasmo e Palladino l'ha portato, siamo soddisfatti del suo arrivo, consapevoli che abbiamo molto da lavorare per migliorarci. Questa stagione in Champions ci vede protagonisti, mentre in campionato siamo stati altalenanti. Mantenere l'Atalanta in zone europee non è semplice perché c'è tanta competizione ma la rosa a disposizione del mister ha delle qualità importanti e quindi bisogna continuare su questa strada, migliorando il rendimento in campionato. Palestra? Siamo contenti di quello che è in grado di fare e del suo percorso di crescita, è normale che sia appetibile ma ad oggi di concreto non c'è nulla"
Le scelte di Chivu
Il mister rumeno punta sulla coppia d'attacco Lautaro-Thuram, con Zielinski a centrocampo preferito a Mkhitaryan. Torna Calhanoglu dopo l'infortunio, a destra c'è Luis Henrique.
Le scelte di Palladino
L'allenatore sceglie Scamacca in avanti, supportato da De Ketelaere e Pasalic. De Roon gioca sulla linea dei centrocampisti, con il recupero in difesa di Djimsiti, mentre a sinistra spazio all'ex Zalewski.
Formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Palladino
INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
I precedenti
L'Inter ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro l'Atalanta e in generale è imbattuta in tutte le 13 più recenti (8 vittorie, 5 pareggi); l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di successi consecutivi contro questa avversaria in campionato risale al 1967 (otto in quell'occasione).
Due 0-0 nelle ultime 27 a Bergamo
L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata solo due volte nelle ultime 27 gare casalinghe contro l'Inter in Serie A, due pareggi per 0-0 il 14 aprile 2018 e il 16 gennaio 2022; in aggiunta, non ha trovato la via del gol in quattro delle otto più recenti sfide interne contro i nerazzurri nel torneo.
Atalanta, porta aperta contro l'Inter
L'Inter ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime sei sfide di Serie A contro l'Atalanta e solo una volta è riuscita a realizzare più di un gol in sette incontri di fila contro un'avversaria lombarda nel torneo, proprio a inizio dicembre contro il Como.
L'impatto di Palladino con la Dea
L'Atalanta ha vinto le ultime due gare casalinghe di Serie A, entrambe con Raffaele Palladino in panchina; l'unico tecnico che ha trovato il successo in ciascuna delle prime tre partite interne alla guida dei bergamaschi è stato Carlo Alberto Quario nell'ottobre 1963.
Rendimenti opposti all'ultima dell'anno
L'Inter ha vinto l'ultima gara dell'anno solare in sei dei precedenti sette anni in Serie A (1 pareggio); dall'altra parte l'Atalanta non ha trovato il successo in quattro delle ultime cinque partite di questo tipo, anche se l'unico ko che ha registrato in questo periodo risale al 2022, proprio contro l'Inter (3 pareggi).
Nessun X per l'Inter in campionato
L'Inter (11 vittorie, 4 sconfitte) è una delle sole due squadre che non hanno ancora pareggiato un match in questa Serie A, assieme alla Roma (10vittorie, 6 pareggi). L'ultimo pari dei nerazzurri in campionato risale al 18 maggio scorso al Meazza (2-2 contro la Lazio), da allora 12 vittorie e quattro sconfitte in 16 partite nel torneo.
Inter reduce dal ko in Supercoppa
Considerando tutte le competizioni, dopo il pareggio contro il Bologna in semifinale di Supercoppa Italiana (1-1 al termine dei 90' regolamentari) l'Inter potrebbe impattare due match di fila per la prima volta dallo scorso aprile (contro il Milan in Coppa Italia e contro il Parma in Serie A in quel caso) - quella è stata l'unica occasione in cui i nerazzurri hanno registrato due segni X consecutivi in quest'anno solare.
Come giocano le due squadre
Atalanta-Inter sarà la sfida tra le due squadre che hanno tentato il maggior numero di attacchi manovrati (sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria) in questa Serie A: 63 la squadra ospite, 55 la Dea.
Scamacca 'rinato' sotto la gestione Palladino
Dall'inizio della 12^ giornata della Serie A 2025/26 - quando Raffaele Palladino ha fatto il proprio esordio sulla panchina della Dea - nessun giocatore ha segnato più gol in campionato rispetto a Gianluca Scamacca: quattro, al pari dell'avversario di giornata Lautaro Martínez e di Nikola Vlasic (a segno per la quinta volta nella giornata corrente). Il classe 1999 ha segnato due gol nelle due sfide più recenti contro l'Inter nel torneo (il 20 febbraio 2022 e il 4 novembre 2023), dopo essere rimasto a secco nelle prime due.
Il feeling di Lautaro contro l'Inter
Lautaro Martínez ha preso parte a nove reti in 12 partite contro l'Atalanta in Serie A (7 gol+2 assist) e solo contro Salernitana (10) e Cagliari (13) vanta più partecipazioni attive in carriera nel torneo. Il classe 1997 è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime tre presenze in campionato e l'ultima volta che ha infilato più match consecutivi con almeno una marcatura in un singolo anno solare in massima serie risale al periodo tra novembre e dicembre 2021 (cinque gare di seguito a bersaglio in quel caso).