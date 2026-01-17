Inter, si complica Mlacic: manca l’ok del croato

Si complica la trattativa tra l'Inter e Branimir Mlacic dell'Hajduk Spalato. Nonostante il club croato abbia accettato l'offerta dei nerazzurri, manca ancora l'ok del classe 2007. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati inserimenti di altre squadre straniere (come il Southampton) e italiane (come l'Udinese) sul difensore 18enne. Il punto nel video con Gianluca Di Marzio

