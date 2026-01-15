Il presidente dell'Inter ha aggiunto: "Questo campionato consuma molto dal punto di vista psico-fisico. Abbiamo speso tanto col Lecce, ma questa squadra ha stretto i denti e dovremo farlo anche oggi. Le motivazioni sono una componente importante. La sconfitta dell'andata fino a oggi? Credo fu una semplice circostanza nel rispetto dell'Udinese. Quest'anno serviva tempo, è stato un periodo di assestamento e i valori sono emersi. Oggi siamo in testa e abbiamo una serie di prestazioni che confermano che lotteremo per lo scudetto fino al termine del campionato"