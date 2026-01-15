24' - Lautaro Martinez è uno dei due soli giocatori ad aver segnato più di tre reti sia con il destro (cinque, incluso quello nel match odierno) sia con il sinistro (quattro) nei maggiori cinque campionati europei in corso assieme a Igor Thiago del Brentford (nove con il destro, cinque con il sinistro)
Udinese-Inter 0-1, il risultato LIVE
Chance in avvio per Lautaro, pericoloso anche Dimarco che sfiora un gran gol. Al 20' la sblocca il solito 'Toro', attento Okoye ancora su Dimarco. Ci prova Piotrowski. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
38' - Male Mkhitaryan che svirgola calciando al volo un pallone interessante in area
34' - Piotrowski! Ecco la risposta dell'Udinese che insiste dopo un recupero alto: Sommer respinge la conclusione violenta del polacco
28' - Dimarco! Stavolta l'esterno nerazzurro centra la porta calciando dal limite dell'area: gran risposta di Okoye che si salva in corner!
25' - Akanji svetta di testa da corner di Dimarco, deviazione però debole e imprecisa
23' - Lautaro Martinez è stato coinvolto in 15 reti in questa Serie A (11 gol + 4 assist), diventando il primo calciatore a registrare almeno 15 partecipazioni attive in ognuna delle ultime sette stagioni del torneo (dal 2019/20). Considerando i cinque maggiori campionati europei, solo in quattro hanno raggiunto questo traguardo nel periodo: oltre all'argentino ci sono riusciti anche Harry Kane, Kylian Mbappé ed Erling Haaland
22' - Lautaro Martinez - sei gol in trasferta in questo campionato - è solo il terzo calciatore ad aver superato i cinque gol esterni in tutte le ultime sette stagioni dei maggiori cinque campionati europei (dal 2019/20), dopo Harry Kane e Kylian Mbappé.
21' - Lautaro Martinez ha trovato sette gol contro l'Udinese in Serie A, andando a segno in sei diversi incontri (come contro Lazio e Torino). Solo contro due squadre ha realizzato almeno una rete in più gare: Atalanta (otto) e Cagliari (10)
La sblocca Lautaro! Udinese-Inter 0-1
20' - Funziona nuovamente l'asse Pio Esposito-Lautaro, coppia che confeziona il vantaggio nerazzurro. Il baby centravanti lavora a protezione del pallone e suggerisce a rimorchio per il capitano, che evita Kristensen e resiste a Karlstrom prima di battere Okoye con un destro di punta nell'angolino
18' - Bisseck trova Luis Henrique sulla corsa: cross per Lautaro che riesce a vincere il duello aereo con Kristensen, ma non trova la porta
15' - Debole il sinistro di Bisseck, che intercetta il filtrante di Zielinski destinato a Lautaro. E la conclusione non spaventa Okoye
13' - Invito dalla sinistra di Mkhitaryan, pallone deviato da Kristensen e poi recuperato da Okoye
Dimarco sfiora un gol pazzesco!
5' - Barella crossa dalla destra sul secondo palo per l'arrivo dell'esterno, che si coordina e calcia al volo da posizione defilata: il pallone esce ma di poco!
4' - Lautaro! Recupero offensivo, sterzata su Kristensen e destro a cercare il palo lontano: attento Okoye che para a terra!
3' - Pressione altissima dell'Udinese sulla prima costruzione nerazzurra
Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento nel ricordo di Rocco Commisso
Cenno d'intesa tra i capitani Karlstrom e Lautaro: tutto è pronto a Udine
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Marco Di Bello
L'Inter schiera dal primo minuto sia Francesco Pio Esposito che Lautaro Martinez per la sesta volta in questa stagione (Mondiale per Club escluso): nei cinque precedenti - contro Union Saint-Gilloise, Fiorentina, Kairat, Genoa e Parma - i nerazzurri hanno sempre vinto
Marotta: "Lotteremo per lo scudetto"
Il presidente dell'Inter ha aggiunto: "Questo campionato consuma molto dal punto di vista psico-fisico. Abbiamo speso tanto col Lecce, ma questa squadra ha stretto i denti e dovremo farlo anche oggi. Le motivazioni sono una componente importante. La sconfitta dell'andata fino a oggi? Credo fu una semplice circostanza nel rispetto dell'Udinese. Quest'anno serviva tempo, è stato un periodo di assestamento e i valori sono emersi. Oggi siamo in testa e abbiamo una serie di prestazioni che confermano che lotteremo per lo scudetto fino al termine del campionato"
Marotta: "Commisso uomo di grande passione"
Così il presidente dell'Inter nel ricordo di Rocco Commisso: "Faccio le condoglianze alla famiglia e alla Fiorentina. Rocco è stato uno degli ultimi mecenati in Italia nell'ambito calcistico pur mantenendo una visione imprenditoriale. Era un uomo di grandissima passione ed è tornato in Italia per vivere questo sport in una società come la Fiorentina. Spero che la famiglia possa proseguire questa avventura nel calcio a Firenze"
Inler: "Condoglianze alla Fiorentina"
Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese nel pre-partita: "Faccio le condoglianze alla famiglia di Rocco Commisso e alla Fiorentina. Oggi il nostro stadio compie 10 anni, cerchiamo di tenere sempre l'asticella alta. Riguardo alla rosa e al mercato, abbiamo attaccanti giovani e di prospettiva: ci saranno chance per loro. E Atta torna titolare dopo l'infortunio, deve dimostrare di essere pronto proprio come stiamo facendo in Serie A soprattutto con le grandi"
Formazioni ufficiali
- UDINESE (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis. All. Runjaic
- INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Esposito. All. Chivu
Le scelte di Chivu
Martedì c’è l’Arsenal a San Siro, sfida che impone nuove rotazioni in Friuli. In attacco si passa dalla coppia Bonny-Thuram al tandem Lautaro Martinez-Pio Esposito. Out l’infortunato Calhanoglu, c'è Zielinski in regia affiancato da Barella (e non Frattesi) e Mkhitaryan. Si rivedono dal 1’ Luis Henrique e Dimarco, dietro gioca ancora Akanji (preferito ad Acerbi e De Vrij) insieme a Bisseck e Carlos Augusto
Le scelte di Runjaic
Una novità tra i bianconeri rispetto al 2-2 imposto dal Pisa: l’assenza di Zaniolo (squalificato e anche infortunato) e il ricorso ad Atta come seconda punta. C'è il francese alle spalle di Davis, ballottaggio a sinistra vinto da Kamara su Bertola. E proprio nella difesa a quattro si rivede Kristensen dall'inizio
L'Udinese ha vinto nella gara di andata di questo campionato contro l'Inter, dopo una serie di cinque sconfitte consecutive contro i nerazzurri in Serie A; nella competizione, i bianconeri non ottengono due vittorie andata-ritorno contro gli avversari di giornata dal 2012/13, con Francesco Guidolin in panchina
Dopo quattro gare casalinghe senza reti contro l'Inter in Serie A, tra il 2018 e il 2021, l'Udinese ha segnato in tutte le ultime quattro e non è mai arrivato a cinque incontri interni consecutivi con almeno un gol contro i nerazzurri
Nelle ultime nove partite di campionato l'Udinese (3 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte) non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con un pareggio contro il Pisa nella più recente. I bianconeri, inoltre, hanno segnato due gol nelle ultime due partite e non arrivano a tre gare di fila con più di una rete da settembre-ottobre 2022 (cinque in quel caso)
L'Udinese ha pareggiato le ultime due partite casalinghe di Serie A (contro Lazio e Pisa), dopo che aveva ottenuto altrettanti pareggi nelle precedenti 10 (3 vittorie, 5 sconfitte); i bianconeri non arrivano a tre pareggi interni di fila nella competizione da febbraio-marzo 2024 contro Monza, Cagliari e Salernitana
Dopo aver subito gol per tre partite di Serie A consecutive tra la seconda e la quarta giornata (contro Udinese, Juventus e Sassuolo), l'Inter non ha mai concesso una rete per due gare di fila in questo campionato, collezionando ben nove clean sheet dalla quinta giornata in avanti, in 16 partite giocate (incluso l'ultimo contro il Lecce); nel periodo, dal 27 settembre in poi, nei maggiori cinque campionati europei nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata (nove anche la Lazio)
L'Inter ha vinto le ultime cinque trasferte di Serie A, subendo solo due gol e mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti. I nerazzurri non ottengono tre vittorie esterne consecutive con annesso clean sheet da ottobre 2024-gennaio 2025 (sette di fila). L'Inter, che non pareggia in trasferta da aprile 2025, ha collezionato sette successi e due sconfitte fuori casa in questa Serie A, e potrebbe non pareggiare nelle prime 10 trasferte stagionali per la prima volta dal 2012/13 (unica volta nella sua storia nella massima serie)
L'Inter ha collezionato 46 punti finora in questo campionato e nelle precedenti 10 occasioni in cui ha guadagnato almeno 49 punti dopo 21 partite ha terminato poi la stagione nelle prime due posizioni: sette volte al primo posto, tre al secondo (incluse due delle ultime tre stagioni in cui è capitato, cioè 2021/22 e 2024/25)
L'Inter potrebbe raggiungere o superare le 16 vittorie dopo 21 partite di Serie A (attualmente 15 successi in 20 incontri) per la sesta volta nella sua storia in Serie A: nelle precedenti cinque occasioni in cui ci è riuscita, ha sempre poi vinto lo scudetto a fine stagione (l'ultima nel 2023/24)
Keinan Davis ha segnato sei gol in 19 presenze in questo campionato, il doppio di quanto fatto in 31 gare tra il 2023/24 e il 2024/25; l'attaccante dell'Udinese, a segno nell'ultima partita di Serie A, non ha mai trovato la rete per due gare consecutive tra campionato italiano e Premier League. GUARDA LE STATISTICHE DI DAVIS
Lautaro Martinez ha trovato sei gol in contro l'Udinese in Serie A, andando a segno in cinque diversi incontri; solo contro quattro squadre ha realizzato almeno una rete in più gare: Lazio, Torino (sei), Atalanta (otto) e Cagliari (10). L'attaccante dell'Inter, attualmente a quota cinque reti in trasferta, potrebbe diventare il terzo calciatore, dopo Harry Kane e Kylian Mbappé, a superare i cinque gol esterni in tutte le ultime sette stagioni dei maggiori cinque campionati europei (dal 2019/20). GUARDA LE STATISTICHE DI LAUTARO