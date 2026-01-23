Dopo averlo trattato già nel corso del calciomercato estivo, il club campione d’Italia è tornato su Juanlu Sanchez. Il Napoli ha così riallacciato i contatti con il Siviglia per arrivare all’esterno destro del club andaluso, 22 anni, che piace anche alla Juventus. Una sfida di mercato che si aggiunge a quella sul campo, in programma domenica alle 18 (in diretta su Sky Sport). Senza più Lucca e Lang, andati al Forest e al Galatasaray, Conte cerca rinforzi. E con l’arrivo di Giovane e il ritorno di Anguissa, l’allenatore potrebbe passare anche al 3-5-2. Un modulo in cui Juanlu sarebbe perfetto

