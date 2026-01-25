L’attaccante è partito per l’Inghilterra nella prima mattinata di domenica 25 gennaio. A Londra Neres verrà operato per risolvere il problema alla caviglia sinistra dopo l’infortunio subito lo scorso 4 gennaio contro la Lazio. I tempi di recupero verranno stabiliti dopo l'intervento, ma saranno comunque lunghi

Mentre il Napoli si prepara alla sfida contro la Juventus (diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), Neres vola in Inghilterra. L’attaccante brasiliano, infortunatosi alla caviglia sinistra nel match contro la Lazio lo scorso 4 gennaio, è partito nella prima mattinata di domenica 25 gennaio alla volta di Londra, dove verrà operato per risolvere il problema al tendine e provare quindi ad anticipare il rientro.