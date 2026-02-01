Nel VIDEO le ultime notizie sul calciomercato della Fiorentina con Davide Abrescia. Daniele Rugani, difensore della Juve, è molto vicino al passaggio in prestito secco oneroso. Intanto, Robin Gosens ha rifiutato l'offerta del Nottingham Forest. Il giocatore vuole rimanere alla Fiorentina
