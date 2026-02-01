Offerte Sky
Fiorentina, Rugani vicino in prestito secco dalla Juve. Gosens vuole restare

Calciomercato

Nel VIDEO le ultime notizie sul calciomercato della Fiorentina con Davide Abrescia. Daniele Rugani, difensore della Juve, è molto vicino al passaggio in prestito secco oneroso. Intanto, Robin Gosens ha rifiutato l'offerta del Nottingham Forest. Il giocatore vuole rimanere alla Fiorentina

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

