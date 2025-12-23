Endrick lascia il Real Madrid e si trasferisce in prestito fino a fine stagione al Lione di Fonseca: il brasiliano indosserà la maglia numero 9. In Ligue 1 arriva anche l'ex Lipsia Haidara, nuovo giocatore del Lens. L'Eintracht Francoforte, invece, pesca dalla Svezia. Di seguito gli acquisti già ufficiali all'estero nella sessione invernale di calciomercato
- Trasferimento in prestito
- Il talento brasiliano classe 2006, che nella prima parte della stagione ha trovato poco spazio a Madrid, si trasferisce al Lione di Fonseca in prestito secco fino al 30 giugno 2026. Endrick indosserà la maglia numero 9
- Trasferimento a titolo definitivo
- Il centrocampista maliano lascia il Lipsia dopo 222 presenze: in scadenza a giugno, Haidara ha firmato con il Lens fino al 30 giugno 2029
- Trasferimento a titolo definitivo
- L'Eintracht Francoforte pesca in Svezia: arriva il terzino sinistro giapponese classe 2006, tra i protagonisti nella scorsa stagione della cavalcata del Djurgarden fino alla semifinale di Conference League
- Trasferimento a titolo definitivo
- Già "blindato" dall'Eintracht Francoforte a maggio, il talento classe 2008 sbarca in Bundesliga dopo aver completato la stagione in Svezia
- Trasferimento a titolo definitivo
- Campione d'Europa U19 con l'Olanda, l'ala classe 2006 si trasferisce a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2030 più opzione per un altro anno.
- Trasferimento a titolo definitivo
- Il difensore giapponese riparte dall'Olanda: dopo quattro stagioni all'Arsenal, l'ex Bologna ha firmato con l'Ajax fino al 30 giugno 2026