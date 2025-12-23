 Calciomercato 2026, tutti gli acquisti ufficiali all'estero | Sky Sport
Calciomercato, tutti gli acquisti ufficiali all'estero

Endrick lascia il Real Madrid e si trasferisce in prestito fino a fine stagione al Lione di Fonseca: il brasiliano indosserà la maglia numero 9. In Ligue 1 arriva anche l'ex Lipsia Haidara, nuovo giocatore del Lens. L'Eintracht Francoforte, invece, pesca dalla Svezia. Di seguito gli acquisti già ufficiali all'estero nella sessione invernale di calciomercato

