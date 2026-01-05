Calciomercato Serie A 2026, gli acquisti ufficiali: l'ultimo è dell'Udinese
La finestra di mercato di gennaio si è aperta e anche la Serie A inizia a piazzare i suoi colpi: l'ultima ufficialità è dell'Udinese. Dall'Independiente Medellin ecco Joan Arizala, terzino sinistro classe 2005. Milan e Fiorentina erano state le prime a muoversi, con i rossoneri che hanno preso dalla Premier League il loro nuovo centravanti, mentre i viola hanno rafforzato il reparto offensivo con Salomon, arrivato dal Totteham via Villarreal
- Il primo acquisto del mercato di gennaio per il club friulano arriva dalla colombia: si tratta di un terzino sinistro classe 2005: operazione da circa 3 milioni di euro
- Esterno offensivo, 26 anni, arriva in viola in prestito con diritto di riscatto dopo aver giocato nel Villarreal nella prima parte della stagione (e trovando poco spazio: solo 11 presenze e un gol)
- Nazionale tedesco, 32 anni, il nuovo "9" dei rossoneri arriva dalla Premier League in prestito fino a giugno con diritto di riscatto
- Capocannoniere della Bundesliga nella stagione 2022/23 con la maglia del Werder Brema, ha giocato anche con il Borussia Dortmund. Nella prima parte di questa stagione ha collezionato 8 presenze in Premier League senza segnare