Calciomercato Serie A 2026, gli acquisti ufficiali: l'ultimo è dell'Udinese

Calciomercato fotogallery
4 foto

La finestra di mercato di gennaio si è aperta e anche la Serie A inizia a piazzare i suoi colpi: l'ultima ufficialità è dell'Udinese. Dall'Independiente Medellin ecco Joan Arizala, terzino sinistro classe 2005. Milan e Fiorentina erano state le prime a muoversi, con i rossoneri che hanno preso dalla Premier League il loro nuovo centravanti, mentre i viola hanno rafforzato il reparto offensivo con Salomon, arrivato dal Totteham via Villarreal

COSA SERVE ALLE BIG DI A DAL MERCATO

Modena, arriva De Luca dalla Cremonese

Calciomercato

Grosso colpo in attacco per il Modena. Arriva dalla Cremonese per rinforzare l'attacco Manuel De...

15 foto

Chelsea, ufficiale Rosenior: accordo fino al 2032

calciomercato

Liam Rosenior è il nuovo allenatore del Chelsea: per lui contratto fino al 2032. "Onorato e...

43 foto

I Fantaguizzi, la top 11 delle possibili scommesse

Fantacalcio

La Serie A torna subito in campo e lo fa a poche ore da un turno appena finito. Momento difficile...

12 foto

La classifica della Scarpa d'Oro 2025-26

classifica

In vetta prosegue il testa a testa tra Kane e Haaland, con Mbappé pronto a inserirsi. Il primo...

23 foto

Ufficiale: Castellanos dalla Lazio al West Ham

Calciomercato

Il West Ham annuncia l'acquisto di Taty Castellanos dalla Lazio. Thiago Silva firma con il Porto...

11 foto

    Bento tra Genoa e West Ham: lui vuole l'Italia

    Calciomercato

    Genoa e West Ham hanno presentato la stessa offerta all'Al-Nassr per il portiere brasiliano: il...

    Fiorentina, Dzeko e Richardson verso l'addio

    Calciomercato

    Doppia uscita all'orizzonte per la Fiorentina. Edin Dzeko ha ricevuto alcune richieste...

    Raspadori, l'Atletico lo convoca per la Supercoppa

    Calciomercato

    L'attaccante è stato convocato da Simeone per la Supercoppa Spagnola in Arabia Saudita. Sul...