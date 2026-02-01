La Juventus proverà a prendere un attaccante nell'ultimo giorno di mercato. La società bianconera punta ancora Kolo Muani che rimane la prima scelta, ma potrebbe essere formulato anche un tentativo per Sorloth dell'Atletico Madrid. Per il momento il club spagnolo sembra orientato ad aprire soltanto a un trasferimento a titolo definitivo, mentre la Juventus preferirebbe un prestito. Nel VIDEO le ultime news da Gianluca Di Marzio
