Nel VIDEO le ultime news di Gianluca Di Marzio su Kerim Alajbegovic. L'esterno offensivo bosniaco (autore del rigore decisivo con la sua Nazionale nel playoff mondiale vinto contro l'Italia) vorrebbe trasferirsi in Serie A. Il classe 2007 piace a Inter, Napoli e Roma. I tre club hanno iniziato a parlare con il padre del calciatore e con Miralem Pjanic, che ricopre il ruolo di intermediario. Alajbegovic attualmente gioca al Salisburgo in prestito, ma il suo cartellino è di proprietà del Bayer Leverkusen
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