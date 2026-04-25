Gian Piero Gasperini alla vigilia di Bologna-Roma ha parlato soprattutto della separazione tra la Roma e Claudio Ranieri: "Non ho fatto nulla e non partecipo a questa macchina del fango. La Roma è davanti a tutto e la fiducia della società non mi è mai mancata. Col ds Massara non c'è feeling tecnico, ma nulla di personale" Sul Bologna: "Dybala titolare lo escludo". Qui tutta la conferenza e tutte le sue parole