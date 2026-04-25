La Roma continua la sua rincorsa Champions: contro il Bologna decidono Malen e El Aynaoui con due gol nel primo tempo. Rossoblù (con un'inedita difesa a tre) evanescenti nel primo tempo e fischiati al rientro all'intervallo, poi la prestazione cambia ed è decisamente più brillante nella ripresa, ma le chance di riaprire il match si spengono sulla traversa di Orsolini. Nel finale ritorno in campo per Paulo Dybala. Devono ancora tutte giocare, ma Gasperini va momentaneamente a +3 sul Como e -2 dalla Juve quarta (e domenica occhi sul big match Milan-Juve)
Bologna-Roma 0-2, gol e highlights: Malen-El Aynaoui, Gasp a -2 dalla Juve quarta
Dopo lo scossone dell'addio di Ranieri, la Roma si rilancia per la volata Champions mettendo pressione davanti. 2-0 a Bologna: segnano Malen (su assist di El Aynaoui) e El Aynaoui (su assist di Malen), tutto nel primo tempo. Rossoblù con la difesa a tre e fischiati al rientro all'intervallo, poi buona prova nella ripresa, ma senza riuscire a riaprire la partita. Nel finale ritorno in campo per Dybala. Gasp va momentaneamente a +3 sul Como e -2 dalla Juve quarta (e domenica c'è Milan-Juve)
90'+4 - Ultimo cambio: Ziolkowski per Pisilli.
Altra palla gol Bologna!
90'+2 - Cross basso di Odgaard dalla sinistra per De Silvestri (clamorosamente perso da Wesley), tutto solo a centro area e pronto a mettere in rete da due passi. Decisivo Svilar nello smanacciare il cross basso.
90' - Quattro di recupero.
86' - Dopo un bell'avvio di ripresa (con chance e una traversa per Orsolini), ora la spinta del Bologna si è affievolita.
Torna Dybala!
76' - Dentro per Malen. Anche Cambiaghi per Orsolini e Vitik per Helland.
71' - Il Bologna sta continuando a premere e la Roma si è un po' abbassata, ma alla squadra di Italiano serve un gol per riaprirla il prima possibile.
69' - El Aynaoui trattiene Rowe lanciato sulla sinistra: giallo.
66' - Problemi per Joao Mario, forse muscolari. Dentro De Silvestri.
62' - Ghilardi e Vaz per Hermoso e Soulé.
Traversa di Orsolini!
60' - Il Bologna è completamente diverso da quello del primo tempo! Orsolini spara col mancino dalla destra dell'area: Svilar immobile, traversa piena!
57' - Sta crescendo il Bologna. Odgaard si accentra dalla sinistra e tira dal limite, murato prima dell'intervento di Svilar. Sul proseguo dell'azione rischioso tocco di braccio di Wesley in area, salvato dalla poisizione di fuorigioco di Orsolini che interrompe l'azione.
Ancora Orsolini pericoloso
55' - Palla rubata alta a Cristante: Orsolini punta e si accentra, calciando col mancino dal limite. Palla alta.
47' - Subito giallo per un intervento duro di Hermoso. Non era diffidato, lo sono Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia, El Aynaoui e Mancini.
Tre cambi al'intervallo: nel Bologna Odgaard per Castro e Zortea per Miranda. Nella Roma Resnch per Celik.
Cosa è successo nel primo tempo
Ci pensa sempre Malen: è stato lui l'assoluto protagonista del primo tempo. Segna al 7' sull'assist di El Aynaoui, poi sfiora il gol altre due volte e fa ammattire la difesa rossoblù. In mezzo uno solo squillo del Bologna con una chance per Orsolini, ben murato in area da Svilar. E nel finale il bis di El Aynaoui (su assist di Malen). In generale, Bologna abbastanza senza ritmo e poco incisivo. E fischiato al rientro negli spogliatoi.
Fischi del Dall'Ara per il Bologna.
Raddoppio della Roma: El Aynaoui!
45'+1 - Ripartenza proprio all'ultimo istante: Malen non arriva su un cross di Wesley dalla sinistra, ma riesce a recuperare palla dal fondo e crossare con l'esterno dalla destra. In mezzo c'è El Aynaoui completamente perso dalla difesa: facile facile l'appoggio in rete. 2-0!
45'+1 - Giocata di Rowe: cross dii esterno dalla sinstra: in mezzo Ndicka decisivo nell'anticipo su Castro.
45' - Uno di recupero.
Altra occasione per Malen
37' - Smarcato sulla sinistra dell'area: dribbling sull'esterno e mancino in area (forse allargandosi troppo). Helland è bravo a smorzarne il tiro.
Primo squillo del Bologna: palla gol per Orsolini
32' - Lancio lungo dalla difesa: Castro addomestica di petto per Orsolini sul centro-destra, sterzata verso il fondo e destro forte sul primo palo. Svilar c'è e mette in corner.
Malen sfiora il 2-0!
26' - Altra giocatona sul primo controllo: riceve dalla sinistra sui 40 metri, apre il piatto e va via in velocità a Lucumì immediatamente. Questa volta, però, ha meno libertà sul centro-sinistra dell'area e prova il tocco sotto. Palla larga di poco!
13' - Un solo tiro per il Bologna fin qui, con Heggem. La squadra di Italiano non sta riuscendo a pungere.
Da quando la Fifa ha ufficialmente introdotto il calciomercato invernale nel 2001/02, solamente un giocatore approdato in Serie A nella sessione di mercato invernale ha segnato più reti di Donyell Malen nel 2025/26: Mario Balotelli con il Milan nel 2012/13 (12). Malen è ora a quota 11 gol (come Maxi López col Catania nel 2009/10).
Malen! Sempre lui: 1-0 Roma
7' - Subito gol: break centrale di El Aynaoui che serve Malen sul centro-sinistra del campo, gran primo controllo che lo porta tutto solo in area, poi destro di piatto, basso, aperto sul secondo palo. 1-0!
Ripassiamo le formazioni e le due panchine
• BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia; Helland, Heggem, Lucumi; Joao Mario, Ferguson, Freuler, Miranda; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano
• ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini+
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• Pessina, Franceschelli, Pobega, Moro, Zortea, Odgaardm Lykogiannis, Sohm, Cambiaghi, De Silvestri, Domnguez, Vitik, Castaldo
• De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, E Shaarawy, Zaragoza
Squadre in campo: Bologna in rossoblù e Roma in bianco.
Di Bello è l'arbitro di oggi
- Assistenti: Berti – Di Gioia
- IV uomo: Allegretta
- Var: Maresca
- Avar: Meraviglia
Per la prima volta in 224 partite da allenatore in Serie A, Vincenzo Italiano schiera dall'inizio una difesa a 3.
Intanto nel pomeriggio è arrivato un verdetto: il Parma è salvo, Pisa battuto 1-0
L'ad del Parma Fenucci a DAZN: "Le parole di Italiano interpretate male, siamo motivati per fare il meglio da qui a fine stagione, puntando all'ottavo posto e tenendoci aperto uno spiraglio su chi sta davanti a noi. Il percorso con Italiano continuerà".
Mancini a DAZN prima della partita: "La Roma è sopra ogni cosa, è vero. È da quando sono qui che gioco con questa filosofia".
Le formazioni ufficiali: Bologna a tre dietro, Dybala dalla panchina
• BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia; Helland, Heggem, Lucumi; Joao Mario, Ferguson, Freuler, Miranda; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano
• ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini
Le due panchine
• Pessina, Franceschelli, Pobega, Moro, Zortea, Odgaardm Lykogiannis, Sohm, Cambiaghi, De Silvestri, Domnguez, Vitik, Castaldo
• De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, E Shaarawy, Zaragoza
La carriera d Ranieri merita un finale azzurro - Gianluca Di Marzio per Sky Sport Insider
La linea tracciata dalla proprietà è chiara: fiducia a Gasperini, che ha comunque avuto risultati sul campo convincenti, e un addio forse un po' troppo freddo a Ranieri, simbolo di romanismo e romanità. Ora si profilano nuovi scenari: ecco quali
La carriera di Ranieri merita un finale AzzurroVai al contenuto
Arrivederci Roma: la carriera di Claudio Ranieri
Le strade di Ranieri e della Roma si separano, a poco meno di un anno e mezzo dal suo ennesimo ritorno nella capitale. Risolto il contratto da Senior Advisor della famiglia Friedkin. E ora cosa c'è nel futuro di Ranieri? Il ritiro o quell'Azzurro rifiutato un anno fa per amore della Roma? Ecco i passaggi più belli di una carriera straordinaria
Ranieri spiega l'addio alla Roma: "Decisione della società"
Nel video Angelo Mangiante riporta la dichiarazione di Claudio Ranieri all’Ansa in cui spiega le modalità del suo addio alla Roma: “L'interruzione del rapporto di senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società”. La precisazione, spiega Ranieri, "per dovere di trasparenza, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle". Ranieri ha voluto anche "ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato”.
Gasperini in conferenza dopo l'addio di Ranieri: "La Roma davanti a tutto"
Gian Piero Gasperini alla vigilia di Bologna-Roma ha parlato soprattutto della separazione tra la Roma e Claudio Ranieri: "Non ho fatto nulla e non partecipo a questa macchina del fango. La Roma è davanti a tutto e la fiducia della società non mi è mai mancata. Col ds Massara non c'è feeling tecnico, ma nulla di personale" Sul Bologna: "Dybala titolare lo escludo". Qui tutta la conferenza e tutte le sue parole
Roma, anche ds Massara in bilico con addio di Ranieri
Mercato: Alajbegovic ha scelto l'Italia. Piace a Inter, Napoli e… Roma
Nel VIDEO le ultime news di Gianluca Di Marzio su Kerim Alajbegovic. L'esterno offensivo bosniaco (autore del rigore decisivo con la sua Nazionale nel playoff mondiale vinto contro l'Italia) vorrebbe trasferirsi in Serie A. Il classe 2007 piace a Inter, Napoli e Roma. I tre club hanno iniziato a parlare con il padre del calciatore e con Miralem Pjanic, che ricopre il ruolo di intermediario. Alajbegovic attualmente gioca al Salisburgo in prestito, ma il suo cartellino è di proprietà del Bayer Leverkusen
Ranieri-Gasperini: tutte le tappe alla Roma di una storia finita
Fu proprio l'ex allenatore giallorosso, un anno fa, ad affidare la panchina a Gasperini dopo nove anni all'Atalanta. Le frizioni sul mercato, le parole dell'allenatore e l'ultima intervista di Claudio. Ecco la cronistoria del rapporto crollato tra i due protagonisti, fino all'addio di Ranieri.
VIDEO. L’aneddoto di Montella: “Quando usai Totti come sparring”
Ospite lo scorso weekend a Sky Calcio Club, Vincenzo Montella ricorda il suo rocambolesco esordio sulla panchina della Roma nel 2011, nel recupero di una partita sospesa per neve dopo 15 minuti contro il Bologna. Ripartendo da un calcio d'angolo per gli avversari, per allenare la difesa nel riscaldamento, l'allenatore chiese un favore speciale a Francesco Totti, inizialmente escluso dai titolari: "Gli feci battere due o tre corner. Fu eccezionale a non mandarmi a quel paese". La chiosa perfetta è di Giancarlo Marocchi: "L'unico allenatore ad aver usato Totti come sparring partner". Guarda il VIDEO
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La Roma ha vinto la gara di andata contro il Bologna, dopo cinque match di fila senza successo contro i rossoblu (2 pareggi, 3 sconfitte), e potrebbe battere i rossoblù in entrambi i match stagionali per la prima volta dal 2020/21.
Dopo che nella sfida del 13 dicembre 2020 il Bologna subì ben cinque reti nel primo tempo contro la Roma - record negativo del club rossoblù nei primi 45' in casa in Serie A - nelle successive 10 gare di campionato contro i giallorossi i rossoblu hanno incassato solo due gol nelle prime frazioni.
Dopo la vittoria e il pareggio nel doppio confronto agli ottavi di UEFA Europa League, il Bologna potrebbe rimanere imbattuto in tre sfide stagionali contro la Roma per la prima volta nella sua storia.
La Roma non ha vinto alcuna delle ultime quattro trasferte contro il Bologna in Serie A (2 pareggi, 2 sconfitte) e non arriva a cinque gare esterne di fila senza successo contro i felsinei nel massimo campionato dal periodo tra il 1974 e il 1977 (2 pareggi, 3 sconfitte).
Il Bologna ha perso sei delle otto gare casalinghe disputate in Serie A nel 2026 (2V), già una sconfitta in più rispetto a quelle incassate nei precedenti due anni solari messi insieme in campionato (cinque in 37 match interni tra 2024 e 2025).
La Roma ha vinto solo quattro delle ultime 12 gare giocate in Serie A (4 pareggi, 4 sconfitte); considerando solo questo periodo (dall'inizio del 22° turno, in cui i giallorossi pareggiarono 1-1 vs Milan) la formazione capitolina sarebbe 14ª in classifica, con 16 punti conquistati.
La Roma arriva da tre sconfitte consecutive fuori casa e sotto la guida di un singolo allenatore non incassa quattro ko di fila in trasferta in Serie A da aprile-maggio 2021, con Paulo Fonseca in panchina.
Riccardo Orsolini ha segnato nell'ultima gara casalinga - dopo uno stop realizzativo interno di nove gare di fila in campionato - e non trova la rete per due presenze consecutive al Dall'Ara in Serie A dallo scorso ottobre (serie arrivata a quattro); per il classe '97 anche due gol alla Roma in Serie A, ma nessuno di questi in casa.
Donyell Malen ha segnato 10 gol in 13 presenze con la Roma in questo torneo, gli stessi messi a segno dall'inizio della scorsa stagione tra Borussia Dortmund e Aston Villa in 49 presenze totali in campionato; dal suo debutto in giallorosso in Serie A (18 gennaio) l'olandese è il miglior marcatore del torneo, il giocatore che ha tirato di più nello specchio (21) e che ha trasformato più chiare occasioni da gol (nove, almeno quattro più di ogni altro).
Dall'inizio della scorsa stagione in Serie A, Mile Svilar è uno dei soli due portieri scesi in campo in tutte le partite di campionato (71 su 71, al pari di Wladimiro Falcone); inoltre, tra gli estremi difensori con almeno 10 presenze nel periodo, il giocatore della Roma è quello con la più alta percentuale di parate (77%).