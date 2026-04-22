Nel VIDEO Gianluca Di Marzio fa il punto sul futuro del centrocampista turco dell'Inter, assoluto protagonista del 2025/2026 nerazzurro. Il giocatore continuerà a essere un punto fermo della squadra allenata da Chivu anche nella prossima stagione. A fine mercato è possibile che si possa parlare per capire se ci sono i presupposti per rinnovare il contratto di Calhanoglu, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027
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