Dove si sente migliorato? Dove si vede tra dieci anni?

"Non so neanche se ci arrivo a dieci anni… (ride, ndr). Ho la fortuna di allenare un ambiente che conosco molto bene. Nulla mi ha sorpreso, a parte il lato umano, i ragazzi mi hanno davvero stupito. In questi anni questo gruppo ha fatto cose straordinarie, poi certi obiettivi non li hanno raggiunti e hanno subito ingiustizie che non si meritavano. Mi ha colpito il loro senso di appartenenza e il come stanno bene insieme. A inizio anno si parlava di ciclo finito, sono rinati, sono andati contro corrente rispetto alla narrazione di inizio anno. E non è un caso che siamo primi e in finale di coppa, in Champions sicuramente dovevamo fare meglio ma lì mi prendo io la responsabilità di quella partita specifica col Bodo. Li amo da morire e me li tengo stretti".