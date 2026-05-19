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Lazio, i possibili nomi per sostituire Sarri in panchina

Calciomercato

La Lazio alle prese con la scelta del nuovo allenatore, che sostituirà Sarri in panchina nel 2026/2027. Palladino - che lascerà l'Atalanta - è sempre piaciuto a Lotito. Tra gli emergenti da tenere d'occhio Pisacane, che ha conquistato la salvezza col Cagliari alla sua prima stagione in Serie A. Nel VIDEO le ultime news con Gianluca Di Marzio

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