Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juve-Vlahovic, se non rinnova piace a Milan e Bayern Monaco

Calciomercato

Nel VIDEO le news di calciomercato con Gianluca Di Marzio sul futuro di Dusan Vlahovic. Se l'attaccante serbo non dovesse rinnovare il contratto con la Juventus, Milan e Bayern Monaco potrebbero provare a prendere il giocatore. In scadenza a giugno anche Robert Lewandowski del Barcellona: potrebbe essere un'idea più per i bianconeri che per i rossoneri, per rinforzare il reparto offensivo con l'attaccante polacco

TAG:

Prossimi Video

Milan e Bayern su Vlahovic se non rinnova

Calciomercato

Milan in pressing su Goretzka in scadenza a giugno

Calciomercato

Alajbegovic ha scelto l'Italia: piace a Inter, Napoli e Roma

Calciomercato

Il futuro di Calhanoglu sarà all'Inter

Calciomercato

Palestra: "Mercato? Ho la testa sulla salvezza del Cagliari"

Calciomercato

Simeone resterà all'Atletico: tolte le clausole rescissorie

Calciomercato