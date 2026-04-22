Nel VIDEO le news di calciomercato con Gianluca Di Marzio sul futuro di Dusan Vlahovic. Se l'attaccante serbo non dovesse rinnovare il contratto con la Juventus, Milan e Bayern Monaco potrebbero provare a prendere il giocatore. In scadenza a giugno anche Robert Lewandowski del Barcellona: potrebbe essere un'idea più per i bianconeri che per i rossoneri, per rinforzare il reparto offensivo con l'attaccante polacco
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