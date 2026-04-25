Milan-Juventus, la conferenza di Bremer: "Se vinciamo è quasi fatta per la Champions"
Alla vigilia della super sfida tra Milan e Juventus (in programma domenica alle 20.45), ha parlato in conferenza stampa il difensore brasiliano: "Se vinciamo domani è quasi fatta per la Champions - ha spiegato -. Giocare una volta a settimana sta aiutando a crescere". E sul futuro: "La Juve deve puntare allo scudetto, io ho 29 anni e voglio vincere. Tornare dall'infortunio non è facile, ma ritornerò quello di un tempo"
Termina qui la conferenza stampa.
Avrete di fronte un attacco in difficoltà: quali sono gli aspetti più importante da tenere sotto controllo contro Leao e Pulisic?
"Allegri fa giocare basso, loro sono bravi in ripartenza e sulle palle inattive. Dobbiamo stare attenti su quelle cose"
La fiducia nei tuoi confronti ti gratifica e ti rende più sicuro?
"Sisì, mi fa piacere sentire queste parole perché vuol dire che sto facendo bene. Ma riguarda tutta la squadra, non ho la bacchetta magica per poter cambiare tutto da solo. Io do una mano alla squadra e loro la danno a me"
Un consiglio che ti hanno dato Del Piero e Chiellini dopo l'infortunio?
"Di avere pazienza, con quest'infortunio non torni subito come prima. È un percorso lungo che va fatto, allenarsi, mangiare e dormire bene, perché è quello che ti porta a fare bene la domenica. Ma siamo sulla strada giusta"
Ci sono un po' di rimpianti per questa stagione?
"Assolutamente. Non è una stagione positiva, l'obiettivo minimo è la Champions e dobbiamo raggiungerlo. Ci sono partite in cui potevamo far meglio e andare più avanti nelle coppe, ma è il passato e dobbiamo guardare avanti"
Hai anche fatto 4 gol e 3 assist. Cosa è cambiato? Stai cercando di migliorare il tuo record in A?
"È qualcosa su cui sto lavorando. Sicuramente non è l'obiettivo principale fare gol o assist, ma dove posso aiutare la squadra ci provo"
Anche per te Spalletti è il miglior allenatore in carriera? Cosa te lo fa pensare?
"Quando è arrivato la squadra è cambiata. Dovunque ha allenato, la squadra giocava bene. Io ho avuto tutti bravi allenatori"
Dopo questi rinnovi, hai la sensazione che siete una squadra già da scudetto l'anno prossimo? Alisson ti ha chiesto consigli sulla Juve?
"Alla Juve non puoi sempre puntare all'ingresso in Champions, devi vincere lo scudetto. La società ha rinnovato i contratti, dobbiamo finire bene la stagione e vedere che mercato farà. Con Alisson non ho parlato, sicuramente è un portiere fortissimo di livello mondiale, ma abbiamo già Perin e Di Gregorio. Di quello si occupa la società"
Sei soddisfatto del tuo rendimento o non ti senti ancora quello pre-infortunio?
"Tornare da un crociato non è mai facile. Del Piero è diventato quello che è diventato dopo un infortunio al crociato. Sicuramente ci vuole tempo per tornare al meglio ed è quello che sto cercando di fare. Ho anche un fisioterapista a casa e uno psicologo che mi aiutano. Sto meglio, ma è un percorso lungo, ci vuole ancora un po' di tempo. Tornerò come prima sicuramente"
Qualche tuo compagno ha detto che il rinnovo di Spalletti aiuta per il progetto. Lo pensi anche tu? E inciderà anche sul tuo rinnovo?
"Quando è arrivato lui, la squadra è cambiata tanto e si vede sul campo. Sono 6 anni che la Juve non vince e questo non può succedere: io mi trovo bene qui, ma l'importante è tornare a vincere. È quello che ti rende un campione. Ho 29 anni, non ho ancora tanto tempo e voglio vincere"
Spalletti disse che dovevi migliorare con i piedi. Hai ancora margini di miglioramento?
"Riguarda tutta la squadra, prevedere gli spazi e il mister sta spingendo con tutti su questo"
Quali sono le differenze tra Allegri e Spalletti?
"Sono due bravi allenatori. Con Allegri ho imparato tanto in fase difensiva, con lui siamo tornati a vincere. Spalletti vuole avere sempre il controllo della partita ed è quello che stiamo cercando di fare"
Quanto conterebbe vincere domani?
"Sia per continuità di prestazioni che per la vittoria stessa. Conosciamo bene Allegri, ci aspetta una partita molto difficile. Dovremo fare la nostra gara, mancano poche partite e se vinciamo domani sarà quasi fatta per la Champions"
Quanto giocare una volta a settimana sta influenzando l'attenzione difensiva?
"Sicuramente sta influenzando come ho detto. Quando il mister è arrivato non ha avuto subito la possibilità di applicare il suo lavoro, adesso stiamo lavorando di più e anche la consapevolezza tra noi compagni sta migliorando. Per vincere serve una difesa solida"
Abbiamo visto una crescita di consapevolezza nelle ultime partite. Quanta ne vedremo domani?
"La squadra sta crescendo, man mano che la stagione va avanti. Il fatto di giocare una volta a settimana c'è più tempo, il mister sta insistendo tanto e questo si riflette sul campo"
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