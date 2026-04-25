Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milan-Juventus, la conferenza di Bremer: "Se vinciamo è quasi fatta per la Champions"

juventus

Alla vigilia della super sfida tra Milan e Juventus (in programma domenica alle 20.45), ha parlato in conferenza stampa il difensore brasiliano: "Se vinciamo domani è quasi fatta per la Champions - ha spiegato -. Giocare una volta a settimana sta aiutando a crescere". E sul futuro: "La Juve deve puntare allo scudetto, io ho 29 anni e voglio vincere. Tornare dall'infortunio non è facile, ma ritornerò quello di un tempo"

ALLEGRI: "NON SARÀ UNA PARTITA SNODO"

Termina qui la conferenza stampa.

Avrete di fronte un attacco in difficoltà: quali sono gli aspetti più importante da tenere sotto controllo contro Leao e Pulisic?

"Allegri fa giocare basso, loro sono bravi in ripartenza e sulle palle inattive. Dobbiamo stare attenti su quelle cose"

La fiducia nei tuoi confronti ti gratifica e ti rende più sicuro?

"Sisì, mi fa piacere sentire queste parole perché vuol dire che sto facendo bene. Ma riguarda tutta la squadra, non ho la bacchetta magica per poter cambiare tutto da solo. Io do una mano alla squadra e loro la danno a me"

Un consiglio che ti hanno dato Del Piero e Chiellini dopo l'infortunio?

"Di avere pazienza, con quest'infortunio non torni subito come prima. È un percorso lungo che va fatto, allenarsi, mangiare e dormire bene, perché è quello che ti porta a fare bene la domenica. Ma siamo sulla strada giusta"

Ci sono un po' di rimpianti per questa stagione?

"Assolutamente. Non è una stagione positiva, l'obiettivo minimo è la Champions e dobbiamo raggiungerlo. Ci sono partite in cui potevamo far meglio e andare più avanti nelle coppe, ma è il passato e dobbiamo guardare avanti"

Hai anche fatto 4 gol e 3 assist. Cosa è cambiato? Stai cercando di migliorare il tuo record in A?

"È qualcosa su cui sto lavorando. Sicuramente non è l'obiettivo principale fare gol o assist, ma dove posso aiutare la squadra ci provo"

Anche per te Spalletti è il miglior allenatore in carriera? Cosa te lo fa pensare?

"Quando è arrivato la squadra è cambiata. Dovunque ha allenato, la squadra giocava bene. Io ho avuto tutti bravi allenatori"

Dopo questi rinnovi, hai la sensazione che siete una squadra già da scudetto l'anno prossimo? Alisson ti ha chiesto consigli sulla Juve?

"Alla Juve non puoi sempre puntare all'ingresso in Champions, devi vincere lo scudetto. La società ha rinnovato i contratti, dobbiamo finire bene la stagione e vedere che mercato farà. Con Alisson non ho parlato, sicuramente è un portiere fortissimo di livello mondiale, ma abbiamo già Perin e Di Gregorio. Di quello si occupa la società"

Sei soddisfatto del tuo rendimento o non ti senti ancora quello pre-infortunio?

"Tornare da un crociato non è mai facile. Del Piero è diventato quello che è diventato dopo un infortunio al crociato. Sicuramente ci vuole tempo per tornare al meglio ed è quello che sto cercando di fare. Ho anche un fisioterapista a casa e uno psicologo che mi aiutano. Sto meglio, ma è un percorso lungo, ci vuole ancora un po' di tempo. Tornerò come prima sicuramente"

Qualche tuo compagno ha detto che il rinnovo di Spalletti aiuta per il progetto. Lo pensi anche tu? E inciderà anche sul tuo rinnovo?

"Quando è arrivato lui, la squadra è cambiata tanto e si vede sul campo. Sono 6 anni che la Juve non vince e questo non può succedere: io mi trovo bene qui, ma l'importante è tornare a vincere. È quello che ti rende un campione. Ho 29 anni, non ho ancora tanto tempo e voglio vincere"

Spalletti disse che dovevi migliorare con i piedi. Hai ancora margini di miglioramento?

"Riguarda tutta la squadra, prevedere gli spazi e il mister sta spingendo con tutti su questo"

Quali sono le differenze tra Allegri e Spalletti?

"Sono due bravi allenatori. Con Allegri ho imparato tanto in fase difensiva, con lui siamo tornati a vincere. Spalletti vuole avere sempre il controllo della partita ed è quello che stiamo cercando di fare"

Quanto conterebbe vincere domani?

"Sia per continuità di prestazioni che per la vittoria stessa. Conosciamo bene Allegri, ci aspetta una partita molto difficile. Dovremo fare la nostra gara, mancano poche partite e se vinciamo domani sarà quasi fatta per la Champions"

Quanto giocare una volta a settimana sta influenzando l'attenzione difensiva?

"Sicuramente sta influenzando come ho detto. Quando il mister è arrivato non ha avuto subito la possibilità di applicare il suo lavoro, adesso stiamo lavorando di più e anche la consapevolezza tra noi compagni sta migliorando. Per vincere serve una difesa solida"

Abbiamo visto una crescita di consapevolezza nelle ultime partite. Quanta ne vedremo domani?

"La squadra sta crescendo, man mano che la stagione va avanti. Il fatto di giocare una volta a settimana c'è più tempo, il mister sta insistendo tanto e questo si riflette sul campo"

Inizia ora la conferenza stampa di Bremer.

Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Bremer.

I tanti volti di Milan-Juventus

Il big match della 34^ giornata, oltre a un piazzamento nella massima competizione continentale, ha molteplici risvolti: la lotta per il secondo posto, uno sguardo su quello che sarà il prossimo calciomercato e lo status di potenziale anti-Inter per la prossima stagione.

I tanti volti di Milan-Juventus

I tanti volti di Milan-Juventus

Vai al contenuto

Juventus, le ultime info

Kenan Yildiz ha lavorato ancora a parte mentre Dusan Vlahovic si è allenato parzialmente con il gruppo per la prima volta dopo la lesione di basso grado al soleo rimediata nel riscaldamento di Juve-Genoa. Le sue condizioni restano da monitorare ma il serbo potrebbe tornare almeno tra i convocati per la trasferta di San Siro.

Allegri: "Contro la Juve non è una partita snodo"

In vista del big match di campionato, in programma domenica  alle 20.45, ha parlato anche l'allenatore rossonero Allegri: le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Allegri: 'Non sarà una partita snodo, ma va vinta'

Allegri: 'Non sarà una partita snodo, ma va vinta'

Vai al contenuto

De Sciglio: "Mi piacerebbe fare un'altra esperienza all'estero"

Nel video l'intervento del terzino, doppio ex di Milan e Juventus, durante la puntata di Sky Calcio Unplugged.

3 punti tra le due squadre

Sarà aggancio della Juventus o fuga del Milan? La situazione alla vigilia dello scontro diretto.

La classifica della Serie A

La classifica della Serie A

Vai al contenuto

Le partite di oggi

Sono tre gli appuntamenti del sabato della 34^ giornata di Serie A.

Le partite di Serie A di oggi

Le partite di Serie A di oggi

Vai al contenuto

È giorno di vigilia del big match tra Milan e Juventus, fissato per domenica alle 20.45. Introduce la partita in conferenza stampa il difensore brasiliano dei bianconeri, Bremer, da seguire sul nostro liveblog alle 14.30.

Serie A: Altre Notizie

Dybala pronto per il Genoa, out Soulé e Hermoso

roma

Paulo Dybala sta bene e si candida a una maglia da titolare con il Genoa (match LIVE su Sky Sport...

Doveri sarà l'arbitro del derby Milan-Inter

Serie A

Baccini e Berti saranno gli assistenti. Marchetti quarto uomo, mentre al Var ci saranno Abisso e...

Gabbia operato per ernia inguinale: 1 mese di stop

milan

Nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e...

Zaniolo: "Devo maturare, l'Italia un obiettivo"

esclusiva

Intervistato da Sky Sport, Nicolò Zaniolo si è aperto, raccontando del suo processo di...

Fiocco rosa in casa Dybala: è nata la figlia Gia

foto

Fiocco rosa in casa Dybala-Sabatini: nella mattinata di lunedì 2 marzo è nata la piccola Gia,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE