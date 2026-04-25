Dopo questi rinnovi, hai la sensazione che siete una squadra già da scudetto l'anno prossimo? Alisson ti ha chiesto consigli sulla Juve?

"Alla Juve non puoi sempre puntare all'ingresso in Champions, devi vincere lo scudetto. La società ha rinnovato i contratti, dobbiamo finire bene la stagione e vedere che mercato farà. Con Alisson non ho parlato, sicuramente è un portiere fortissimo di livello mondiale, ma abbiamo già Perin e Di Gregorio. Di quello si occupa la società"