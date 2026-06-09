L'Atalanta segue Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Milan. Il classe 2002 ha vissuto una prima stagione sfortunata in Italia, frenato da un lungo infortunio, ma piace molto al nuovo ds della Dea, Cristiano Giuntoli, che lo segue dai tempi della Juventus. Ora bisognerà capire se i rossoneri apriranno alla cessione. Nel video tutti gli aggiornamenti sui nerazzurri e le altre notizie di mercato
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L'Atalanta vuole Jashari: piace molto a Giuntoli
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