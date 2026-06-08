Dopo l'annuncio dell'arrivo di Fabio Grosso, il primo colpo della Fiorentina potrebbe essere Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese è uno dei pupilli del nuovo allenatore, che lo ha già avuto a disposizione nell'ultima stagione al Sassuolo. La Viola aveva provato a portarlo a Firenze già a gennaio, presentando un'offerta poi rifiutata dal club neroverde. Questa volta, però, ci sono tutti i presupposti perché il norvegese possa ritrovare Grosso

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