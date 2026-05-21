Roma, contatti continui per il rinnovo di Dybala

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Roma-Dybala, contatti continui per il rinnovo. Le news di calciomercato

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In casa Roma si lavora per il rinnovo di Paulo Dybala. I contatti sono continui e le parti si stanno avvicinando a un'intesa con la volontà comune del giocatore, di Gasperini e di Dan Friedkin di proseguire insieme. Un fattore determinante sarà la qualificazione alla Champions, che la Roma si gioca nell'ultima giornata di Serie A contro il Verona. Discorsi che entreranno nel vivo, quindi, dalla prossima settimana. Guarda il VIDEO con gli ultimi aggiornamenti da Trigoria

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