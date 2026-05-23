Verona-Roma, Gasp in conferenza LIVE alle 13.30

Pensate a questo: considerando che ogni singola squadra ha sempre tre risultati possibili a disposizione (la vittoria, il pareggio e la sconfitta) e che sono ben quattro i club coinvolti, nell'ultimo turno restano ben 81 possibili combinazioni di risultati. Molte di queste potrebbero dare vita a una classifica diversa e a verdetti diversi; come risolvere dunque il caos e arrivare preparati alla volata?

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Ecco la guida completa con regole, situazione attuale e ogni singolo scenario di classifica avulsaa parità di punti tra due squadre, tre squadre e anche lo scenario (ancora possibile) di un arrivo di Milan, Roma, Juve e Como tutte appaiate a quota 71