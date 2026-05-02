Volata Champions: combinazioni e classifica avulsa tra Napoli, Juve, Milan, Roma e ComoLA GUIDA
Introduzione
La corsa Champions sarà uno spettacolo mozzafiato con cinque squadre per tre posti e tutto ancora apertissimo. Al momento sono dentro Napoli, Juve e Milan, ma mancano ancora tantissime emozioni
Pensate a questo: considerando che ogni singola squadra ha sempre tre risultati possibili a disposizione (la vittoria, il pareggio e la sconfitta) e che sono ben cinque i club coinvolti, nella sola 37^ giornata ci sono ben 243 possibili combinazioni di risultati. E allargando a tutti gli ultimi centottanta minuti le combinazioni diventano la bellezza di 59.049. 59mila diversi possibili incroci! Ovviamente, ognuno di questi potrebbe dare vita a una classifica diversa e a verdetti diversi; come risolvere dunque il caos e arrivare preparati alla volata?
Ecco la guida completa con regole, situazione attuale e ogni singolo scenario di classifica avulsa a parità di punti tra due squadre, tre squadre, quattro squadre e l'assurdo scenario (ma possibile) di un arrivo di Napoli, Juve, Milan, Roma e Como tutte appaiate a quota 71
DATE E ORARI DELLA 37^ GIORNATA: VOLATA CHAMPIONS IN CAMPO DOMENICA ALLE 12.30
Quello che devi sapere
Cosa dice il regolamento
Intanto ricordiamo le regole base, molto semplici visto che non è arrivato nessun extra spot dal ranking per nazioni della Uefa. In Champions ci vanno le prime quattro e, in caso di arrivo a pari punti, contano i criteri di classifica avulsa. Ricordiamo: regole applicabili a due ma anche a più squadre in caso di arrivo appaiate. A 180 minuti dalla fine del campionato non è da escludere neanche un clamoroso arrivo di tutte e 5 a quota 71. I criteri sono questi:
- Scontri diretti
- Differenza reti negli scontri diretti
- Differenza reti generale
- Reti segnate
- Sorteggio
Altro punto fondamentale: a due giornate dalla fine non sono più previsti scontri diretti tra le squadre in corsa per la Champions. Chiudiamo ricordando che la quinta andrà in Europa League e la sesta ai preliminari di Conference, a meno che l'Inter non vinca la finale di Coppa Italia contro la Lazio: in quel caso quinta e sesta andranno in Europa League, mentre la settima (che è per certo l'Atalanta) farà i preliminari di Conference.
I verdetti al momento
- INTER: 85 punti (+54) - già campione d'Italia e in Champions
- NAPOLI: 70 punti (+18) - in Champions
- JUVENTUS: 68 punti (+29) - in Champions
- MILAN: 67 punti (+18) - in Champions
- ROMA: 67 punti (+24) - in Europa League
- COMO: 65 punti (+32) - in Conference League
Napoli
- Posizione: seconda
- Punti: 70
- Differenza reti: +18
- Partite rimaste: Pisa-Napoli e Napoli-Udinese
La situazione scontri diretti:
- Se finisce pari alla Juve: è dietro
- Se finisce pari al Milan: è pari (conta la diff. reti generale)
- Se finisce pari alla Roma: è davanti
- Se finisce pari al Como: è pari (conta la diff. reti generale)
- Se finisce pari con Juve e Milan: Napoli, Juve, Milan
- Se finisce pari con Juve e Roma: Juve, Napoli, Roma
- Se finisce pari con Juve e Como: Como, Napoli, Juve
- Se finisce pari con Milan e Roma: Napoli-Milan pari (conta la diff. reti generale), Roma
- Se finisce pari con Milan e Como: Milan, Napoli, Como
- Se finisce pari con Roma e Como: Napoli, Como, Roma
- Se finisce pari con Juve, Milan e Roma: Napoli, Juve, Milan, Roma
- Se finisce pari con Juve, Milan e Como: Milan-Como pari (conta la diff. reti generale), Napoli, Juve
- Se finisce pari con Juve, Roma e Como: Como, Napoli, Juve, Roma
- Se finisce pari con Milan, Roma e Como: Milan, Napoli, Como, Roma
- Se finisce pari con tutte e 5: Milan, Como, Napoli, Juve, Roma
Juventus
- Posizione: terza
- Punti: 68
- Differenza reti: +29
- Partite rimaste: Juve-Fiorentina e Torino-Juve
La situazione scontri diretti:
- Se finisce pari al Napoli: è davanti
- Se finisce pari al Milan: è pari (conta la diff. reti generale)
- Se finisce pari alla Roma: è davanti
- Se finisce pari al Como: è dietro
- Se finisce pari con Napoli e Milan: Napoli, Juve, Milan
- Se finisce pari con Napoli e Roma: Juve, Napoli, Roma
- Se finisce pari con Napoli e Como: Como, Napoli, Juve
- Se finisce pari con Milan e Roma: Juve-Milan pari (conta la diff. reti generale), Roma
- Se finisce pari con Milan e Como: Como, Milan, Juve
- Se finisce pari con Roma e Como: Como, Roma, Juve
- Se finisce pari con Napoli, Milan e Roma: Napoli, Juve, Milan, Roma
- Se finisce pari con Napoli, Milan e Como: Milan-Como pari (conta la diff. reti generale), Napoli, Juve
- Se finisce pari con Napoli, Como e Roma: Como, Napoli, Juve, Roma
- Se finisce pari con Milan, Roma e Como: Milan, Como, Juve, Roma
- Se finisce pari con tutte e 5: Milan, Como, Napoli, Juve, Roma
Milan
- Posizione: quarta
- Punti: 67
- Differenza reti: +18
- Partite rimaste: Genoa-Milan e Milan-Cagliari
La situazione scontri diretti:
- Se finisce pari al Napoli: è pari (conta la diff. reti generale)
- Se finisce pari alla Juve: è pari (conta la diff. reti generale)
- Se finisce pari alla Roma: è davanti
- Se finisce pari al Como: è davanti
- Se finisce pari con Napoli e Juve: Napoli, Juve, Milan
- Se finisce pari con Napoli e Roma: Napoli-Milan pari (conta la diff. reti generale), Roma
- Se finisce pari con Napoli e Como: Milan, Napoli, Como
- Se finisce pari con Juve e Roma: Juve-Milan pari (conta la diff. reti generale), Roma
- Se finisce pari con Juve e Como: Como, Milan, Juve
- Se finisce pari con Roma e Como: Milan, Roma, Como
- Se finisce pari con Napoli, Juve e Roma: Napoli, Juve, Milan, Roma
- Se finisce pari con Napoli, Juve e Como: Milan-Como pari (conta la diff. reti generale), Napoli, Juve
- Se finisce pari con Napoli, Roma e Como: Milan, Napoli, Como, Roma
- Se finisce pari con Juve, Roma e Como: Milan, Como, Juve, Roma
- Se finisce pari con tutte e 5: Milan, Como, Napoli, Juve, Roma
Roma
- Posizione: quinta
- Punti: 67
- Differenza reti: +24
- Partite rimaste: Roma-Lazio, Verona-Roma
La situazione scontri diretti:
- Se finisce pari al Napoli: è dietro
- Se finisce pari alla Juve: è dietro
- Se finisce pari al Milan: è dietro
- Se finisce pari al Como: è pari (conta la diff. reti generale)
- Se finisce pari con Napoli e Juve: Juve, Napoli, Roma
- Se finisce pari con Napoli e Milan: Napoli-Milan pari (conta la diff. reti generale), Roma
- Se finisce pari con Napoli e Como: Napoli, Como, Roma
- Se finisce pari con Juve e Milan: Juve-Milan pari (conta la diff. reti generale), Roma
- Se finisce pari con Juve e Como: Como, Roma, Juve
- Se finisce pari con Milan e Como: Milan, Roma, Como
- Se finisce pari con Napoli, Juve e Milan: Napoli, Juve, Milan, Roma
- Se finisce pari con Napoli, Juve e Como: Como, Napoli, Juve, Roma
- Se finisce pari con Napoli, Milan e Como: Milan, Napoli, Como, Roma
- Se finisce pari con Juve, Milan e Como: Milan, Como, Juve, Roma
- Se finisce pari con tutte e 5: Milan, Como, Napoli, Juve, Roma
Como
- Posizione: sesta
- Punti: 65
- Differenza reti: +32
- Partite rimaste: Como-Parma e Cremonese-Como
La situazione scontri diretti:
- Se finisce pari al Napoli: è pari (conta la diff. reti generale)
- Se finisce pari alla Juve: è davanti
- Se finisce pari al Milan: è dietro
- Se finisce pari alla Roma: è pari (conta la diff. reti generale)
- Se finisce pari con Napoli e Juve: Como, Napoli, Juve
- Se finisce pari con Napoli e Milan: Milan, Napoli, Como
- Se finisce pari con Napoli e Roma: Napoli, Como, Roma
- Se finisce pari con Juve e Milan: Como, Milan, Juve
- Se finisce pari con Juve e Roma: Como, Roma, Juve
- Se finisce pari con Milan e Roma: Milan, Roma, Como
- Se finisce pari con Napoli, Juve e Milan: Milan-Como pari (conta la diff. reti generale), Napoli, Juve
- Se finisce pari con Napoli, Juve e Roma: Como, Napoli, Juve, Roma
- Se finisce pari con Napoli, Milan e Roma: Milan, Napoli, Como, Roma
- Se finisce pari con Juve, Milan e Roma: Milan, Como, Juve, Roma
- Se finisce pari con tutte e 5: Milan, Como, Napoli, Juve, Roma
Tutte a quota 71? È possibile
Come avrete già letto in ogni singola scheda, l'ultimo scenario di classifica avulsa vede un arrivo di tutte a quota 71. Sarebbe possibile col Napoli che fa un solo punto tra Pisa e Udinese, la Juve che ne fa tre tra Fiorentina e Toro; con Milan e Roma che collezionano entrambe una vittoria e un pari (Milan con Genoa e Cagliari, Roma con Lazio e Verona) e col Como che le vince tutte e due (contro Parma e Cremonese). Risultato: tutti a 71!
L'improbabile (ma non impossibile) classifica avulsa porterebbe in Champions Milan, Como e Napoli come seconda, terza e quarta classificata, alle spalle dell'Inter, e lasciando fuori dalla coppa più bella Juve e Roma
- Milan 13 punti
- Como 12 punti (+2 diff. reti)
- Napoli 12 punti (-1 diff. reti)
- Juve 9 punti
- Roma 6 punti
Alla 37^ tutte in campo insieme domenica alle 12.30
- COMO-PARMA domenica 17 maggio ore 12.30 su SKY
- GENOA-MILAN domenica 17 maggio ore 12.30
- JUVENTUS-FIORENTINA domenica 17 maggio ore 12.30 su SKY
- PISA-NAPOLI domenica 17 maggio ore 12.30
- ROMA-LAZIO domenica 17 maggio ore 12.30