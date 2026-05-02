Introduzione

La corsa Champions sarà uno spettacolo mozzafiato con cinque squadre per tre posti e tutto ancora apertissimo. Al momento sono dentro Napoli, Juve e Milan, ma mancano ancora tantissime emozioni

Pensate a questo: considerando che ogni singola squadra ha sempre tre risultati possibili a disposizione (la vittoria, il pareggio e la sconfitta) e che sono ben cinque i club coinvolti, nella sola 37^ giornata ci sono ben 243 possibili combinazioni di risultati. E allargando a tutti gli ultimi centottanta minuti le combinazioni diventano la bellezza di 59.049. 59mila diversi possibili incroci! Ovviamente, ognuno di questi potrebbe dare vita a una classifica diversa e a verdetti diversi; come risolvere dunque il caos e arrivare preparati alla volata?

Ecco la guida completa con regole, situazione attuale e ogni singolo scenario di classifica avulsa a parità di punti tra due squadre, tre squadre, quattro squadre e l'assurdo scenario (ma possibile) di un arrivo di Napoli, Juve, Milan, Roma e Como tutte appaiate a quota 71

DATE E ORARI DELLA 37^ GIORNATA: VOLATA CHAMPIONS IN CAMPO DOMENICA ALLE 12.30