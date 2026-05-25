Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. Nel VIDEO Luca Marchetti dà le ultime news sui cambi in panchina in Serie A. L'Atalanta ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino: mancano solo le firme, prima dell'ufficialità. Tornerà a lavorare con il ds Cristiano Giuntoli con il quale ha condiviso l'esperienza al Napoli

GATTUSO ALLA LAZIO, LE NEWS