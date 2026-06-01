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Inter-Jones, ancora distanza con il Liverpool: come stanno le cose. VIDEO

Calciomercato

Nel VIDEO, Luca Marchetti fa il punto sull'interessamento (partito a gennaio) tra Curtis Jones e l'Inter. Il Liverpool non è disposto a fare sconti (almeno in questa prima fase del mercato), nonostante il centrocampista inglese sia in scadenza di contratto il prossimo anno. I due club hanno avuto dei contatti settimana scorsa, ma c'è ancora distanza per Jones, nel mirino dell'Inter almeno da sei mesi

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