Dopo la promozione in Serie A conquistata, il Monza comunica il prolungamento di contratto per Samuele Birindelli, protagonista nell'ultima stagione di Serie B. Il comunicato del club: "AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Samuele Birindelli fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Dal suo arrivo in Brianza nell’estate 2022, il duttile esterno toscano ha collezionato 129 presenze e 8 reti in biancorosso. Nella cavalcata che ha portato il Monza al ritorno in Serie A è stato grande protagonista, segnando 5 gol in 37 gare in cui ha saputo brillare sia in difesa che a centrocampo. L’avventura insieme continua, complimenti Samuele!"