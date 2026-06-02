Qui tutta la giornata live di martedì 2 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Inter, pronta la prima offerta per Palestra
- Dumfries piace al Real...
- ...e intanto c'è il sì di Solet
- Alajbegovic aspetta la Roma, ma piace anche al Napoli (e non solo)
- La Juventus sul Dibu Martinez per la porta
- Inter, ancora distanza con il Liverpool per Jones
- Spalletti vuole Brahim Diaz, ma lui aspetta Mou
- Il Napoli tenta Gila. C'è Valincic per la fascia destra
- E in porta Kovar se parte Milinkovic-Savic
- Il tabellone della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- La situazione allenatori squadra per squadra
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I principali calciatori svincolati oggi e chi lo sarà a fine giugno
Monza, Samuele Birindelli rinnova fino al 2028
Dopo la promozione in Serie A conquistata, il Monza comunica il prolungamento di contratto per Samuele Birindelli, protagonista nell'ultima stagione di Serie B. Il comunicato del club: "AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Samuele Birindelli fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Dal suo arrivo in Brianza nell’estate 2022, il duttile esterno toscano ha collezionato 129 presenze e 8 reti in biancorosso. Nella cavalcata che ha portato il Monza al ritorno in Serie A è stato grande protagonista, segnando 5 gol in 37 gare in cui ha saputo brillare sia in difesa che a centrocampo. L’avventura insieme continua, complimenti Samuele!"
Frosinone, piace Luigi Caccavo del Lumezzane
Prime mosse per il Frosinone neo promosso in Serie A. Nella scorsa stagione l'attaccante classe 2004 ha vestito la maglia del Lumezzane in Serie C: 36 presenze ed 11 reti.
Inter, Carlos Augusto può restare: incontro nelle prossime settimane
Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra il giocatore brasiliano che ha un contratto in scadenza nel 2028 e la società neroazzurra. Chivu lo considera parte del progetto ed ora ora il giocatore è disposto a parlare con l'Inter del proprio futuro.
Italiano, contatti con il Besiktas dopo l'addio al Bologna
Il club turco ha avviato i primi contatti con l'allenatore, reduce dalla rescissione consensuale con il Bologna.
Napoli, torna di moda Valincic. Piace anche Gila
Il Napoli ha rimesso nel mirino Moris Valincic, terzino destro classe 2002 della Dinamo Zagabria. Può essere lui il vice Di Lorenzo ma occhio alle piste Dodò e Khalaili. Per la difesa piace anche Mario Gila, in scadenza con la Lazio nel 2027, ma il club biancoceleste continua a fare muro
Genoa, Bijlow prolunga. La situazione Baldanzi e Venturino
Il club rossoblù ha deciso di esercitare l'opzione per prolungare il contratto del portiere Justin Bijlow fino al 2027. Si discute con la Roma per trovare l'intesa per Baldanzi a meno della cifra richiesta. Non rientrerà nell'operazione Venturino che i giallorssi non hanno intenzione di riscattare
Cagliari, piace Davide Calabria
L'ex capitano del Milan potrebbe tornare in Serie A dopo l'esperienza al Panathinaikos. Piace al Cagliari per la fascia destra, ma i greci in cambio vorrebbero Gabriele Zappa
Si muove anche il Monza: le ultime
L'altra neopromossa (il Monza) pensa ad Alexios Kalogeropoulos, difensore classe 2004 dell'Olympiacos (nell’ultima stagione in prestito al Volos). Già presi due attaccanti francesi classe 2005. A gennaio, ma arriverà solo ora, è stato acquistato Solomon Loubao del Sochaux. L'altro nome è Manga Foe Ondoa, di proprietà dell'Estoril, nell’ultima stagione in Portogallo all'Oliveirense, il suo arrivo sarà chiuso in settimana. Si tratta di un trequartista, possibile play in futuro
Nomi nuovi per il neopromosso Venezia
Dopo aver ufficializzato la cessione di Doumbia allo Sporting (20 milioni e 3 di bonus garantiti più 3 al verificarsi di determinate condizioni e una piccola percentuale sulla rivendita), il Venezia si muove in entrata. Sulle fasce contatti serrati per Thierry Correia del Valencia, classe '97 in scadenza di contratto. Sondaggio per Vojvoda del Como. In attacco il nuovo obiettivo è l'ex Inter Satriano (al Getafe) con Oristanio che potrebbe fare il percorso inverso. Si insiste anche per Fullkrug del West Ham. Sempre per l'attacco il sogno è El Shaarawy a parametro zero, ma l'operazione è complicata
Inter, ancora distanza con il Liverpool per Jones
Nei giorni scorsi c'è stato un incontro a Montecarlo tra l'Inter e il Liverpool per Curtis Jones ma ad oggi continua ad esserci distanza: la richiesta è di 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, i nerazzurri sono fermi a 20. Gli inglesi non hanno fretta di cederlo nonostante il giocatore sia in scadenza. Tra gli obiettivi nerazzurri c'è anche Manu Kone della Roma, già seguito l'anno scorso
Il Como punta sulla volontà di Nico Paz di restare
Grande attenzione su Nico Paz. Con Mourinho ormai destinato a diventare il nuovo allenatore del Real Madrid, l'argentino potrebbe essere nei piani dell'allenatore portoghese. Ricordiamo che i Blancos hanno una recompra fissata a 10 milioni di euro. Lui, resterebbe volentieri a Como ma, di fronte alla chiamata degli spagnoli, tornerebbe dove è cresciuto. Dal canto suo, la dirigenza del Como punta sulla volontà del calciatore di restare, confidando che la spinta Champions possa essere decisiva. Intanto, il Como continua i contatti con il Real per un altro gioiellino del Castilla: il trequartista 2004 Palacios
Fiorentina, piace Mandas per la porta. E Vanoli...
Dopo la salvezza raggiunta nelle ultime giornate dello scorso campionato, in casa Fiorentina c'è aria di cambiamento. Si comincia dalla porta, dove piace Christos Mandas della Lazio se non dovesse essere riscattato dal Bournemouth. Ancora qualche giorno e si capirà il futuro di Paolo Vanoli, che ha incontrato la dirigenza e potrebbe non essere riconfermato. Al suo posto potrebbe arrivare Fabio Grosso
Sassuolo, Aquilani in pole per la panchina. Riscattato Muric
Il Sassuolo potrebbe salutare Fabio Grosso, che piace alla FIorentina. Al suo posto in pole c'è Alberto Aquilani che ha sfiorato la promozione con il Catanzaro. L'ex centrocampista piace anche al Torino. Nel frattempo il club neroverde ha ufficializzato il riscatto dall'Ipswich Town del portiere Muric che non dovrebbe però restare - ha annunciato l'addio qualche settimana fa - e valuterà il proprio futuro
Muric: 'Non intendo più giocare per il Sassuolo'Vai al contenuto
Juventus, Spalletti vuole Brahim Diaz
Un'altra idea della Juventus è Brahim Diaz. L'ex Milan, ora al Real Madrid, è una richiesta specifica di Luciano Spalletti. Il giocatore però vuole prima capire la situazione Real con Mourinho pronto a diventare il nuovo allenatore
Napoli, idea Kovar se parte Milinkovic
Per la porta il Napoli pensa a Matej Kovar se dovesse partire Sergej Milinkovic-Savic. Il portiere classe 2000, di proprietà del Bayer Leverkusen, ha giocato l'ultima stagione in prestito al Psv Eindhoven
Napoli, idea Kovar se parte Milinkovic. Per la difesa piace GilaVai al contenuto
Alajbegovic vuole la Roma, ma piace anche ad altre tre squadre
Il club giallorosso resta la priorità di Kerim Alajbegovic.In casa giallorossa però si attende l'arrivo del nuovo direttore sportivo che potrebbe essere Tony D'Amico. Sull'attaccante bosniaco del Bayer Leverkusen ci sono anche Napoli, Fiorentina e Atalanta
Juventus, il punto sull'attacco tra Vlahovic e Kolo Muani
La Juventus incontrerà un'ultima volta Dusan Vlahovic per parlare del rinnovo. Probabile che il club bianconero ripresenti un'offerta all'attaccante serbo ma le sensazioni di una fumata bianca sono negative. Per questo (e non solo) sono stati riavviati i contatti con Kolo Muani che tornerà al Psg. Il club francese però non fa sconti
Juventus, ultimo incontro con Vlahovic. Riavviati i contatti con Kolo MuaniVai al contenuto
Giro panchine in Serie A: le ultime
Anche altre squadre alla ricerca di un allenatore. La Lazio attende l'arrivo di Gattuso in settimana. Il Torino ha incontrato Abate e incontrerà anche Aquilani, che però è il favorito per la panchina del Sassuolo. Primi contatti del Besiktas con Italiano che ha lasciato il Bologna.
Milan, previsto un incontro con Glasner
Il Milan continua il proprio casting per l'allenatore: il nome di Oliver Glasner è nella lista rossonera e nelle prossime ore è in programma un incontro con l'allenatore austriaco. Sarebbe un profilo molto gradito a Rangnick che resta in corsa per un ruolo dirigenziale
Due nomi per la porta della Juve: Dibu Martinez e Vicario
La Juventus vuole un portiere: il nome nuovo è quello del Dibu Martinez, che ha esperienza e personalità. La richiesta dell'Aston Villa, fresco vincitore dell'Europa League, però è alta. L'alternativa è Guglielmo Vicario, che piace a Spalletti
I primi tre importanti nomi del calciomercato della JuventusVai al contenuto
Inter, pronta offerta per Palestra. Piacciono Provedel e Solet
Grandi movimenti in casa Inter per la prossima stagione. Pronta un'offerta da 40 milioni più 5 di bonus per Palestra ma l'Atalanta ne chiede 50. Su Dumfries c'è il Real Madrid. Passi in avanti per Solet (c'è il sì del giocatore) per la difesa, mentre in porta Provedel è il primo obiettivo