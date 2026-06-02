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Calciomercato Roma, Gasperini spingerà per Greenwood dell'Olympique Marsiglia

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La Roma vuole Mason Greenwood ed è pronta a spingere per arrivare all’attaccante inglese, tra le prime scelte di Gasperini. Previsti nei prossimi giorni contatti con l’Olympique Marsiglia per capire se l’affare si possa fare e a quali condizioni, dato che la cifra iniziale richiesta dal club francese è superiore ai 50 milioni

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