La Roma vuole Mason Greenwood ed è pronta a spingere per arrivare all’attaccante inglese, tra le prime scelte di Gasperini. Previsti nei prossimi giorni contatti con l’Olympique Marsiglia per capire se l’affare si possa fare e a quali condizioni, dato che la cifra iniziale richiesta dal club francese è superiore ai 50 milioni