Con l'arrivo di Ruben Amorim, il Milan ha messo gli occhi su Morten Hjulmand e Francisco Trincão che sono stati entrambi allenati allo Sporting dal portoghese. Non ci sono invece conferme dell'interesse rossonero per Pedro Gonçalves, esterno, anche lui allo Sporting. Amorim in ogni caso valuterà tutti i calciatori presenti nella rosa del Milan per poi pianificare il mercato tra entrate e uscite. Nel VIDEO con Gianluca Di Marzio tutte le news

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