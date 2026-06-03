L'Inter deve rinforzarsi in difesa e, oltre Solet – che ha già detto sì ai nerazzurri -, uno dei profili attenzionati è quello di Gianluca Mancini. Il centrale della Roma non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2027 e la situazione pare essere in stand-by. L'Inter monitora ed è pronta a inserirsi