Qui tutta la giornata live di mercoledì 3 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Inter, per la difesa c'è Mancini della Roma. Dumfries verso il Real, per Palestra...
- Roma su Greenwood: il Marsiglia chiede 50 milioni
- Napoli, attesa per la firma di Allegri
- Milan, Glasner saluta il Crystal Palace: le ultime
- Bologna, Domenico Tedesco è il nuovo allenatore
- Il tabellone della Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- La situazione allenatori squadra per squadra
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I principali calciatori svincolati oggi e chi lo sarà a fine giugno
Fiorentina, avanza Grosso: venerdì sarà liberato dal Sassuolo
Un'altra panchina potrebbe cambiare in Serie A. Si tratta di quella della Fiorentina che è sempre più orientata a salutare Paolo Vanoli. Al suo posto dovrebbe arrivare Fabio Grosso che nella giornata di venerdì dovrebbe essere liberato dal Sassuolo e quindi libero di firmare con i viola.
Napoli, Allegri verso la risoluzione con il Milan. Poi la firma
Massimiliano Allegri va verso la risoluzione del contratto che lo lega al Milan per essere poi libero di firmare con il Napoli. L'accordo con il club partenopeo è sulla base di un contratto biennale. Nei prossimi giorni incontrerà anche Manna per pianificare il mercato.
E Dumfries sempre più verso il Real
Il Real Madrid si avvicina sempre di più a Denzel Dumfries: il club spagnolo ha intenzione di pagare la clausola da 20 milioni che scadrà a inizio luglio. L'Inter attende per poi affondare per Palestra
Inter, per Palestra si prova a inserire una contropartita
I nerazzurri continuano a lavorare per Marco Palestra. L'offerta da 40 milioni più 5 di bonus non soddisfa l'Atalanta che ne chiede 50 più bonus. L'idea dell'Inter è quella di inserire una contropartita per abbassare la richiesta. Uno dei nomi è quello di Matteo Cocchi che ha già esordito in prima squadra.
La Roma vuole Greenwood: è la prima scelta di Gasp
Il club giallorosso ha messo gli occhi su Mason Greenwood ed è pronto a spingere per arrivare all'attaccante inglese, tra le prime scelte di Gasperini. Previsti nei prossimi giorni contatti con l'Olympique Marsiglia per capire se l'affare si possa fare e a quali condizioni, dato che la cifra iniziale richiesta dal club francese è superiore ai 50 milioni.
Milan, contatto con Glasner. Alternativa Slot
Il Milan ha avuto nelle scorse ore un incontro con gli agenti di Oliver Glasner. In questo momento pare essere lui il prescelto per la panchina rossonera, nel caso dovesse arrivare Ralf Rangnick in dirigenza. In alternativa c'è Arne Slot che ha da poco lasciato il Liverpool. Da escludere Matthias Jaissle che guadagna 12 milioni in Arabia.
Bologna, ufficiale l'arrivo di Domenico Tedesco
Il Bologna ha un nuovo allenatore: si tratta di Domenico Tedesco, annunciato ufficialmente nelle scorse ore dal club rossoblù. Prenderà il posto di Vincenzo Italiano.
Lecce, oggi la conferenza stampa di saluti per Corvino
L'ormai ex responsabile dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino parlerà in conferenza stampa per salutare tutti dopo la decisione di lasciare il club salentino. Per sostituirlo sempre più probabile l'ipotesi dell'avanzamento dell'attuale direttore sportivo Stefano Trinchera.
Corvino lascia il Lecce: i migliori calciatori scoperti in carrieraVai al contenuto
Inter, per la difesa spunta il nome di Mancini
L'Inter deve rinforzarsi in difesa e, oltre Solet – che ha già detto sì ai nerazzurri -, uno dei profili attenzionati è quello di Gianluca Mancini. Il centrale della Roma non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2027 e la situazione pare essere in stand-by. L'Inter monitora ed è pronta a inserirsi