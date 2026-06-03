Romagnoli all’Al Sadd, accordo raggiunto con la Lazio

Romagnoli all’Al Sadd, accordo raggiunto con la Laziovideo
Nel VIDEO Luca Marchetti ci parla della trattativa in dirittura d'arrivo per il passaggio di Romagnoli dalla Lazio all'Al Sadd, squadra allenata da Roberto Mancini. Un affare che era stato definito già lo scorso gennaio, per una cifra più alta, ma che poi era stato bloccato dal presidente della Lazio Claudio Lotito. Romagnoli, che ha il contratto in scadenza, si trasferirà per circa 3 milioni di euro. Accordo fra i club definito, restano gli ultimi dettagli fra il difensore e la sua nuova squadra
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